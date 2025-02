Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για μποϊκοτάζ – Το κίνημα που σαρώνει στα social media

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαρώνει τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ η πρωτοβουλία για ένα «οικονομικό μπλάκ άουτ την 28η Φεβρουαρίου», την αποχή δηλαδή από τις δαπάνες σε όλα τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης για μια ημέρα.

Πρόκειται για ένα πανεθνικό μποϊκοτάζ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, με την οργάνωση βάσης The People’s Union USA (Λαϊκής Ένωσης ΗΠΑ) να ζητά από όλους τους Αμερικανούς να μην αγοράσουν τίποτα για 24 ώρες για να καταπολεμήσουν την εκτίναξη των τιμών σε όλη τη χώρα και τα υπερκέρδη των εταιρειών.

Οι διαμαρτυρίες στοχεύουν στην άνοδο των τιμών σχεδόν των πάντων, από την στέγαση και τη βενζίνη μέχρι τα τρόφιμα – που απεικονίζεται καλύτερα από το ιλιγγιώδες κόστος των αυγών, τα οποία σήμερα κοστίζουν κατά μέσο όρο 5,57 δολάρια η δωδεκάδα στις μεσοδυτικές πολιτείες και 8,85 δολάρια στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τα στοιχεία για τα εμπορεύματα από την Expana.

Η εκτόξευση των τιμών είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πληθωρισμού, του συνολικά υψηλότερου κόστους διαβίωσης και της υποτονικής αμερικανικής οικονομίας, όπως αναφέρει το Fast Company.

The People’s Union USA is being billed as an economic blackout of companies that have pulled back from diversity and inclusion policies. Support small businesses! https://t.co/NpKnJDvzSe

— Breathe Project (@BreatheProject) February 19, 2025