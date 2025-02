Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League (23/2, 20:30), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Τζολάκη να υπερασπιστεί την εστία των Πειραιωτών και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της «ερυθρόλευκης» άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας με τους, Βέλντε, Κωστούλα και Ζέλσον Μαρτίνς να είναι πίσω από την «αιχμλη του δόρατος» Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Βέλντε, Κωστούλας, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/HuQZF5q1Sl

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 23, 2025