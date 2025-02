Αλί Αμπάσι: «Καταλαβαίνω ότι η πράξη μου έκανε κάποιον να νιώσει άβολα και γι’ αυτό λυπάμαι ειλικρινά»

Ο σκηνοθέτης του «The Apprentice», Αλί Αμπάσι, απάντησε σχετικά με ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη στο πάρτι του πρακτορείου CAA για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στο afterparty του CAA για τις Χρυσές Σφαίρες, όπου, σύμφωνα με τις πηγές, o Αμπάσι ήταν μεθυσμένος και άγγιξε με ακατάλληλο τρόπο έναν ή μία ηθοποιό, που συνεργαζόταν επίσης με το πρακτορείο CAA, σύμφωνα με το Deadline.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρακτορείο απαίτησε από τον σκηνοθέτη να ζητήσει συγγνώμη από το άτομο το οποίο αυτός άγγιξε. Ενώ, από την άλλη, άλλοι που βρίσκονται κοντά στον σκηνοθέτη δήλωσαν ότι η CAA τον συμβούλεψε ρητά να μην έρθει σε επαφή με τον ηθοποιό για να απολογηθεί για την πράξη του.

Μία ημέρα αφότου η είδηση έγινε γνωστή, ο σκηνοθέτης έκανε μια ανάρτηση στο X το πρωί του Σαββάτου για να ζητήσει συγγνώμη και να εξηγήσει την πλευρά του. «Θέλω να απαντήσω στα πρόσφατα άρθρα που με αφορούν άμεσα και ανοιχτά», έγραψε.

My statement concerning the recent events: pic.twitter.com/fDixpQjQmO

— Ali Abbasi (@_aliabbasi_) February 22, 2025