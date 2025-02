Ο Έλον Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου που έχει αναλάβει να τσεκουρώσει τις δημόσιες δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, εμφανίστηκε στη σκηνή μίας συγκέντρωσης συντηρητικών έξω από την Ουάσιγκτον κραδαίνοντας… αλυσοπρίονο.

«Αυτό είναι το αλυσοπρίονο για τη γραφειοκρατία», δήλωσε ο Μασκ, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να έχει ενθουσιαστεί με το εργαλείο που του έκανε δώρο ο ομοϊδεάτης και σύμμαχός του, ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μίλεϊ.

Το κόκκινο μεταλλικό αλυσοπρίονο είχε στο πλάι του χαραγμένο στα ισπανικά το σύνθημα του Αργεντινού: «Viva la libertad, carajo», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ζήτω η ελευθερία, γαμώτο!».

At a conservative conference, Musk took the stage with a gift from Argentina’s President Javier Milei—a shiny chainsaw. «This is the chainsaw for bureaucracy,» Musk declared, symbolizing his commitment to slashing federal government spending. pic.twitter.com/Lu0DmnE6nV

