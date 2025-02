Nτρίπλες και τρίποντα, μεταμορφώνουν τις γειτονιές μας σε υπαίθρια γήπεδα!

Αν υπάρχει ένας λόγος που ανυπομονούμε για τις υπαίθριες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πόλη, αυτός είναι πως ζωντανεύουν τις γειτονιές με γέλια και παιδικές φωνές, μας επιτρέπουν να κάνουμε την πόλη δική μας και να την απολαύσουμε περισσότερο. Είναι οι αφορμές, οι γιορτές που μεταμορφώνουν τους δημόσιους χώρους σε σημεία συνάντησης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας. Στιγμές που μας ενώνουν, μας κάνουν να νιώθουμε μέλη μιας μεγάλης παρέας που δεν αφήνει κανέναν στην… απ’ έξω, που φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους.

Φέτος, λοιπόν, μία τέτοια υπαίθρια, urban γιορτή επιστρέφει για 2η συνεχόμενη χρονιά, μετατρέποντας τις γειτονιές μας σε γήπεδα! Ο λόγος για το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, το οποίο αποτελεί μία συνεργασία της ΔΕΗ με τον οργανισμό Eurohoops, φέρνοντας το 3×3 σε κάθε γειτονιά, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη διάδοση του στην Ελλάδα. Σημείο εκκίνησης αυτού του μπασκετικού «ταξιδιού» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήταν η Πλατεία Κάναρη στον Πειραιά, η οποία την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου μεταμορφώθηκε σε έναν προορισμό διασκέδασης, «πλημμύρισε» από πανηγυρισμούς, χρώματα και μουσική!

Μία μεγάλη, υπαίθρια μπασκετική γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Δεν έχει σημασία αν είμαστε 13 ή 53 χρονών, αφού το τουρνουά μπάσκετ ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops είναι σχεδιασμένο για τρεις μικτές ηλικιακές κατηγορίες, 10-13, 14-17, 18+ ετών, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και όλες.

Βέβαια, οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν είναι μόνο ο πυρήνας της κάθε εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει πολλές ακόμη δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, όπως μπασκετικά challenges, φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Street Basketball Show, Face Painting, 360° photobooth, basketball arcades, καθώς και συναντήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού.

Το 2024, η μεγάλη μπασκετική διοργάνωση βρέθηκε στον Κορυδαλλό, τη Βούλα, το Λαύριο, τη Μεταμόρφωση, τους Αμπελόκηπους, το Παλαιό Φάληρο, τον Εύοσμο και το Πανόραμα, το Μαρούσι, το Μοναστηράκι, τη Νέα Παραλία, τη Νέα Ιωνία, την Καλαμαριά και την Κηφισιά, αναδεικνύοντας τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσω της άθλησης!

Ένα «άθλημα του δρόμου» από τις γειτονιές του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Για όσους δεν γνωρίζουν, το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Αρχικά, το 3×3 παιζόταν σε γυμναστήρια και γήπεδα ανά τον κόσμο, ενώ από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται τα πρώτα τουρνουά, κυρίως στην Αμερική.

Το 2010, το άθλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη, ενώ πλέον η FIBA διοργανώνει ετήσιο 3×3 World Tour, αλλά και Κύπελλα ανά τον κόσμο. Το 3×3 καθιερώθηκε ως Ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, το 2021. Στην Ελλάδα έχουμε συνθέσει εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών και νέων (U23, U17), ενώ η δημοτικότητα του αθλήματος να ανεβαίνει συνεχώς, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των αθλητών, των σωματείων και του ευρύτερου αθλητικού κοινού.

Αυτή την προσπάθεια ενισχύoυν η ΔΕΗ και ο οργανισμός Eurohoops, καθώς επιδιώκουν να διαδώσουν το πάθος για το μπάσκετ και τον υγιή αθλητισμό.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να ζήσουμε μία συναρπαστική μπασκετική εμπειρία που μετατρέπει τις γειτονιές μας σε γήπεδα, αρκεί να δούμε ποια από τις επόμενες στάσεις του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops μας βολεύει περισσότερο, για να δώσουμε το «παρόν». Οι επόμενες στάσεις είναι οι εξής:

Νέα Σμύρνη 22/02/2025

Αιγάλεω 15/03/2025

Θέρμη 29/03/2025

Ίλιον 12/04/2025

10/05/2025 Θερμαϊκός (Περαία)

Stay tuned για τα Special Events του Φθινοπώρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Έπειτα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να βάλουμε τα αθλητικά μας, να δέσουμε σφιχτά τα κορδόνια μας και να ετοιμαστούμε για ντρίπλες, πάσες και άχαστα τρίποντα που θα γράψουν ιστορία στη γειτονιά!

