Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το τέλος του προγράμματος congestion pricing (τιμολόγηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης) στη Νέα Υόρκη.

Το συγκεκριμένο μέτρο είχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Ιανουαρίου και επέβαλε χρέωση στους οδηγούς που εισέρχονται στο κέντρο του Μανχάταν.

«Το congestion pricing είναι νεκρό. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς!», δήλωσε ο Τραμπ. Όπως μπορείτε να δείτε, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με στέμμα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, θυμίζοντας τα εξώφυλλα του γνωστού περιοδικού TIME.

Ωστόσο, στο εξώφυλλο γράφει «TRUMP».

«CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!»

