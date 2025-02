«Βόμβα» από τις ΗΠΑ: «Αφήνει τη Ρεάλ και επιστρέφει στο ΝΒΑ ο Σμιθ Τζούνιορ» (pic)

Ιδιαίτερα σύντομο φαίνεται πως θα είναι το πέρασμα του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ από την Ευρώπη και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κι αυτό επειδή σύμφωνα με όσα αναφέρουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός αναμένεται αποχωρήσει από την ομάδα του Τσους Ματέο.

Veteran guard Dennis Smith Jr. is leaving Real Madrid and intends to make a return to the NBA this season, league sources tell me. pic.twitter.com/8RS8wdd4Me

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 19, 2025