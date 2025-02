Ένα κοπάδι από 157 ψευδόρκες εξόκειλε το βράδυ της Τρίτης σε απομονωμένη παραλία στο νησί Τασμανία στην Αυστραλία.

Η υπηρεσία περιβάλλοντος της Τασμανίας ανέφερε ότι μόνο 90 από αυτά επέζησαν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

Ύστερα από κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη, «πήραμε την απόφαση να κάνουμε ευθανασία στα ζώα», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπεύθυνη προστασίας της άγριας ζωής Σέλεϊ Γκράχαμ.

«Αυτό θα είναι μάλλον το σχέδιο δράσης για τα 90» κήτη, πρόσθεσε.

Watch as more than 150 false killer whales wash up on a beach in Tasmania, Australia. Rescue crews are trying to save the majority of the large dolphins, which resemble killer whales, that survived the ordeal:pic.twitter.com/CfPaSMF9Sc

— rhyzist (@rhyzist) February 19, 2025