Νέο πλήγμα κατά του συνδικαλισμού στην Amazon – Καταψηφίστηκε η πρόταση για συνδικάτο στη Βόρεια Καρολίνα

Οι εργαζόμενοι της Amazon σε μια αποθήκη κοντά στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία την ευκαιρία να σχηματίσουν συνδικάτο σε μια άλλη οπισθοδρόμηση για τις προσπάθειες του εργατικού κινήματος να οργανωθεί ενάντια στον κολοσσό του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που ανακοινώθηκαν το Σάββατο από τους Carolina Amazonians United for Solidarity and Empowerment (CAUSE) έδειξαν 2.447 ψήφους κατά της δημιουργίας συνδικάτου και 829 ψήφους υπέρ, στην αποθήκη στο Garner της Βόρειας Καρολίνας.

Η Amazon έχει αντιμετωπίσει αυξημένες πιέσεις από τα συνδικάτα, παρά τις προσπάθειές της να αποτρέψει τις προσπάθειες συνδικαλιστικής οργάνωσης στους χώρους εργασίας της.

Το ψηφοδέλτιο υπέρ της συνδικαλιστικής οργάνωσης έλαβε το 25,3% των ψήφων. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων (NLRB), τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων πρέπει να υπογράψουν κάρτες ή μια αναφορά που δηλώνουν ότι θέλουν ένα συνδικάτο προκειμένου το NLRB να διεξαγάγει εκλογές.

Ένας εκπρόσωπος του NLRB είπε ότι δεν είχε κανένα σχόλιο. Η καταμέτρηση του συμβουλίου με περισσότερους από 4.700 δικαιούχους ψηφοφόρους έδειξε ότι δόθηκαν μόνο 3.276 έγκυρες ψήφοι. Από τις ψηφοφορίες, 77 ψηφοδέλτια αμφισβητήθηκαν από τη μία ή την άλλη πλευρά και δεν άνοιξαν. Άλλα 10 ήταν άκυρα.

Η CAUSE ισχυρίστηκε ότι η Amazon είχε παρέμβει στη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών σήμερα είναι αποτέλεσμα της προθυμίας της Amazon να παραβιάσει το νόμο και να χρησιμοποιήσει τον τεράστιο πλούτο της για να προσπαθήσει να σπάσει το κίνημά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σωματείο βάσης.

Η CAUSE πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει να οργανώνεται επειδή περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους της Amazon εξακολουθούν να παλεύουν με επισιτιστική και στέγαση ανασφάλεια». Το συνδικάτο, το οποίο ξεκίνησε το 2022, είπε ότι οι υπάλληλοι της Amazon εργάζονται για μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και αξίζουν ένα μεροκάματο.

«Είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα μας στο Garner μπόρεσε να ακουστεί η φωνή της και που επέλεξαν να διατηρήσουν μια άμεση σχέση με την Amazon», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon, Eileen Hards σε δήλωση. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το υπέροχο μέρος για να συνεργαστούμε και να υποστηρίζουμε τους συμπαίκτες μας καθώς χτίζουν το μέλλον τους μαζί μας».

Το 2022, οι εργαζόμενοι σε μια αποθήκη του Staten Island της Νέας Υόρκης ψήφισαν να ενταχθούν στο Amazon Labor Union, το πρώτο σωματείο της εταιρείας.

Η Amazon έχει νικήσει δύο φορές τις ψηφοφορίες για την οργάνωση συνδικάτων σε μια εγκατάσταση στο Bessemer της Αλαμπάμα, καθώς και σε μια δεύτερη εγκατάσταση του Staten Island δίπλα σε αυτή που ψήφισε για τη δημιουργία σωματείου, καθώς και σε μια ακριβώς έξω από το Albany της Νέας Υόρκης.

Amazon: Σε πίεση και υποχώρηση τα συνδικάτα

Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του Garner, όπου η εταιρεία λέει ότι ο αρχικός μισθός είναι 18,50 $ την ώρα και το υψηλότερο ωρομίσθιο ανέρχεται στα 23,80 $, ζητούσαν μισθούς 30 $ την ώρα.

«Θα προκαλούσα οποιονδήποτε να πει ότι 20 δολάρια την ώρα είναι ένας μισθός που μπορεί να ζήσει κανείς εδώ», δήλωσε στο CNN ο Italo Medelius-Marsano, ένας από τους ηγέτες της οργανωτικής προσπάθειας, πριν από την ψηφοφορία. «Στην περιοχή του Raleigh, αυτό είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Δεδομένων των κερδών στο Amazon και της αξίας της, τα 30 δολάρια την ώρα είναι απίστευτα λογικά».

Η Amazon έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και σημείωσε καθαρά έσοδα 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχε το προηγούμενο έτος. Πριν από την ψηφοφορία του Σαββάτου, η εταιρεία είπε ότι πιστεύει ότι οι εργαζόμενοί της στο Garner και αλλού θα προτιμούσαν να μην είναι σε ένα σωματείο.

«Το γεγονός είναι ότι η Amazon προσφέρει ήδη αυτό που ζητούν πολλά συνδικάτα: ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς εργασιακούς χώρους, ανταγωνιστικές αμοιβές, κορυφαία στον κλάδο προνόμια», δήλωσε ο Hards πριν από την ψηφοφορία.

Η Βόρεια Καρολίνα ήταν επίσης εχθρική στις προσπάθειες των συνδικάτων. Η αμερικανική αυτή πολιτεία έχει το χαμηλότερο ποσοστό μελών σε συνδικάτα μεταξύ των εργαζομένων οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ – μόνο 2,4% των εργαζομένων συνολικά.

Υπάρχει μια πολιτιστική αντίσταση στα συνδικάτα, σύμφωνα με τον Τζεφ Χιρς, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ.

Η πολιτεία έχει επίσης ένα ισχυρό Εμπορικό Επιμελητήριο και διάφορες βιομηχανικές ομάδες «που αντιπροσωπεύουν τους εργοδότες που θα προτιμούσαν να μην εγκριθούν νέα μέτρα προστασίας των εργαζομένων», δήλωσε ο Clermont Ripley, διευθυντής του Workers’ Rights Project Director στο Κέντρο Δικαιοσύνης της Βόρειας Καρολίνας.

«Ήξερα ήδη ότι η ιστορία δεν ήταν με το μέρος μας», είπε ο Ράιαν Μπράουν, πρόεδρος και συνιδρυτής του CAUSE, μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. «Είχα προετοιμαστεί για αυτήν την ήττα, αναγνωρίζοντας ότι η πιθανότητα και οι συνθήκες ήταν εναντίον μας».

Πηγή: ΟΤ