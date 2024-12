«Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» – Έκθεση κόλαφος της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon

Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της Amazon κρούουν εδώ και χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου για επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την εταιρική κουλτούρα, που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα και το κέρδος.

Πολλοί από τους αυτούς, επισημαίνεται σε νέα σχετική έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας, ζουν «με σοβαρούς τραυματισμούς και μόνιμες αναπηρίες, εξαιτίας της εμμονής της εταιρείας στην επιβολή εξαντλητικών ποσοστώσεων παραγωγικότητας και της άρνησής της να φροντίσει επαρκώς τους τραυματίες εργαζόμενους».

Αντίθετα, τονίζεται, αν και ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου γνώριζε ότι οι πολιτικές του βλάπτουν τους υπαλλήλους του, έχει επανειλημμένα επιλέξει να αγνοήσει όλες τις σχετικές εσωτερικές έρευνες, στο βωμό του εταιρικού κέρδους.

Το αποτέλεσμα;

Συνολικής έκτασης 160 σελίδων και αποτέλεσμα πολύμηνων ερευνών και συνεντεύξεων με σχεδόν 500 πρώην και νυν εργαζόμενους στη «ναυαρχίδα» της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τζεφ Μπέζος, η έκθεση φέρει την υπογραφή της υφιστάμενης πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αρμόδια Επιτροπή Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων.

Επικεφαλής της είναι ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς.

Διαπιστώθηκε ότι σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των αποθηκών της Amazon στις ΗΠΑ οι τραυματισμοί ήταν αισθητά αυξημένοι σε αριθμό για τα δεδομένα του κλάδου.

Όμως η εταιρεία, σύμφωνα με το πόρισμα-κόλαφο, επικεντρώθηκε στο να «κάνει επιλεκτική διαλογή στοιχείων, αντί να ασχοληθεί με τις μοναδικά επικίνδυνες αποθήκες της».

Κατέφυγε, αναφέρεται, σε «παραπλανητικές συγκρίσεις, σε μια προσπάθεια να κρύψει το γεγονός ότι οι αποθήκες της έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της βιομηχανίας, όσο και συγκριτικά με αποθήκες που δεν ανήκουν στην Amazon».

A year ago, Denise broke her ankle working at Amazon.

The company fired her while she was on approved medical leave. Then, they fired her husband for taking time off to care for her.

«When you are injured on the job, you should be taken care of.»

Listen to her story here: pic.twitter.com/GVw1u97g8S

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 16, 2024