Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αμοργό

Τα Νέα της Αγοράς

Μπάγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας: Η COSMOTE, με τη δύναμη της Telekom, έστειλε τέσσερις τυχερούς στην «Allianz Arena»

Δύο τυχεροί συνδρομητές COSMOTE μαζί με τα plus one τους έζησαν μια ανεπανάληπτη VIP εμπειρία στην Allianz Arena, παρακολουθώντας τον αγώνα Μπάγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας στο πλαίσιο του WORLD PASS powered by Telekom.