Ο Αταμάν έφτασε τις 100 νίκες στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες (14/2) του Προμηθέα Πάτρας και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ένα παιχνίδι με ιστορικό χαρακτήρα για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός έφτασε τις 100 νίκες στον πάγκο των Πράσινων, με την ΚΑΕ να τον συγχαίρει αναφέροντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για ένα ταξίδι που βασίζεται σε κοινό όραμα.

«Συγχαρητήρια στον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν, που έφτασε τις 100 νίκες με την ομάδα μας!

Άλλο ένα ξεχωριστό ορόσημο και ένα ταξίδι που βασίζεται σε ένα κοινό όραμα!

Ακολουθούν πολλές ακόμη νίκες μπροστά μας»!

𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 ✨

Congratulations to our coach, Ergin Ataman, on reaching 100 wins with our team!

Another special milestone and a journey built on a shared vision!

Here’s to many more victories ahead! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/4QHabyTDgR

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 15, 2025