Σελένα Γκόμεζ-Μπένι Μπλάνκο: Μόνοι εναντίον όλων ως Βαλεντίνοι στο νέο Interview

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο έχουν πολλά πλάνα για αυτή τη χρονιά. Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο άλμπουμ, μαζί.

Την ανακοίνωση ακολούθησε και η πρώτη κοινή τους συνέντευξη στο Interview Magazine για το τεύχος Μαρτίου.

Μιλώντας στον αρχισυντάκτη του περιοδικού, Μελ Ότενμπεργκ, η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο μίλησαν για τη σχέση τους και τις ιδιαιτερότητες που μοιράζονται και τους ενώνουν.

Οι Γκόμεζ και Μπλάνο αγαπούν να ξυπνάνε νωρίς το πρωί (τσεκ νο1), να ντύνονται φανταχτερά στα ραντεβού τους (τσεκ νο2) και να χτίζουν ένα σύμπαν γεμάτο ποπ αφέλεια γύρω τους (τσεκ νο3).

Στη συνέντευξη ο Ότενμπεργκ ρώτησε λεπτομέρειες για το πώς ο Μπλάνκο της έκανε πρόταση γάμου.

«Αυτό θέλω να το κρατήσω μυστικό, θα το πώ στα παιδιά μας», είπε η Γκόμεζ. «Ήταν πολύ γλυκιά και ειπώθηκαν τα σωστά πράγματα» πρόσθεσε.

Όπως μπορεί να υποθέσει κανείς από τα βίντεο που ανάρτησε το ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόταση έγινε σε ένα soundstage του Χόλιγουντ που είχε δημιουργηθεί για να μοιάζει με πικνίκ στο πάρκο και μπροστά τους είχαν φαγητό από την αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell (εμπορική τοποθέτηση προϊόντος; Δεν θα το μάθουμε ποτέ).

«Ήταν η πιο άρρωστη έκπληξη για την οποία δεν είχε ιδέα και δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή γιατί άρχισα να γελάω», είπε ο Μπλάνκο για την πρόταση του στη Γκόμεζ.

Οι Γκόμεζ και Μπλάνκο είναι επίσημα μαζί από τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίστηκαν χρόνια νωρίτερα.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε στα τραγούδια Kill Em With Kindness και Same Old Love το 2015 και αργότερα στο τραγούδι της Γκόμεζ του 2023, Single Soon.

Όπως εξήγησε ο μουσικός παραγωγός Μπλάνκο στην πρόσφατη συνέντευξή τους, η επαγγελματική γνωριμία τους ήταν ιδέα της μητέρας της Γκόμεζ.

«Ήταν όταν ακριβώς άρχισα να γίνομαι γνωστός και εκείνη δεν ήταν ακόμα τραγουδίστρια», είπε.

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο ήταν φίλοι για χρόνια μέχρι που η τραγουδίστρια και ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι ήθελε κάτι περισσότερο.

«Μου άρεσε πριν του αρέσω», είπε στο Inyerview. Το ζευγάρι βγήκε για δείπνο μερικές φορές και αυτό ήταν. «Τη δεύτερη που αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, είπα, ‘Αυτή είναι η γυναίκα μου’. Έλεγα στη μαμά μου, ‘Αυτό είναι το κορίτσι που θα παντρευτώ’», είπε ο Μπλάνκο.

Στα πάντα μαζί

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο ανακοίνωσαν το πρώτους κοινό δισκογραφικό project. το άλμπουμ I Said I Love You First.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου 2025, ενώ το πρώτο single, Scared of Loving You, είναι ήδη διαθέσιμο.

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το ξεχωριστό project μαζί σας», έγραψε η Γκόμεζ στο Instagram.

Ο Μπλάνκο σε δική του ανάρτηση δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση του άλμπουμ εκφράζοντας την αγάπη του για τη Γκόμεζ: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί σου».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, η Γκόμεζ μίλησε για τη σχέση της με τον Μπλάνκο λέγοντας:

«Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω πραγματικά ασφαλής. Διακρίνω μέλλον με αυτόν τον τύπο».

Η μουσική επιστροφή της έρχεται μετά τη συμμετοχή της στο πολυβραβευμένο και αμφιλεγόμενο μιούζικαλ Emilia Pérez και είναι η πρώτη δισκογραφική της δουλειά μετά το Back To You του 2018.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ