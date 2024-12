«I’m a marquise diamond»: Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Σελένα Γκόμεζ δεν ήταν καθόλου τυχαία επιλογή

Η Σελένα Γκόμεζ στα μάτια του Μπένι Μπλάνκο, είναι «σπάνια» – και το ίδιο φρόντισε ο καλός της να ισχύει και για το δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Ο Μπένι Μπλάνκο έκανε πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια, με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων σε σχήμα μαρκίζας νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από ένα χρόνο σχέσης, και ο μουσικός παραγωγός είχε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του όταν σχεδίαζε το πανέμορφο δαχτυλίδι.

Το δαχτυλίδι που διάλεξε ο Μπένι Μπλάνκο για τη Σελένα Γκόμεζ δεν ήταν τυχαία επιλογή

Ο Μπλάνκο συνεργάστηκε με το δίδυμο κοσμημάτων Κάθριν Θεόφιλος Κλάστερ και Στέφανι Θεόφιλος, τις σχεδιάστριες πίσω από το Abril Barret, για να δημιουργήσουν το εντελώς προσαρμοσμένο και ιδιαίτερο κομμάτι.

Το δίδυμο συνεργάζεται με τον Μπλάνκο εδώ και μερικά χρόνια και έχουν μια «συνεργασία» μαζί του που «απλά λειτουργεί», δήλωσε η Θεόφιλος Κλάστερ στο Page Six Style, οπότε όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσουν το πιο σημαντικό για αυτόν κόσμημα, η συνεργασία ήταν απρόσκοπτη.

Τι δήλωσε σχετικά η Κάθριν Θεόφιλος Κλάστερ

«Ξεκινήσαμε το έργο νωρίτερα φέτος. Ο Μπένι, ένας θαυμάσιος δημιουργός ο ίδιος, είχε συγκεκριμένη έμπνευση, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κοπής, του μαρκίζ», λέει η Θεόφιλος Κλάστερ.

«Δουλέψαμε στενά με πολλαπλές προσεγγίσεις πριν από το τελικό μας δαχτυλίδι», προσθέτει. «Ο Μπένι είχε μια πολύ έντονη ιδέα για το τι τελικά οραματιζόταν. Τη συνδυάσαμε με το συναίσθημα της Abril Barret για να συλλάβουμε την ουσία ενός κειμηλιακού κομματιού με ένα μοντέρνο χέρι».

I’m a marquise diamond

Οι θαυμαστές της Γκόμεζ αμέσως έκαναν μια σύνδεση μεταξύ του δαχτυλιδιού και των στίχων από το τραγούδι της «Good for You» του 2015, στο οποίο η ηθοποιός τραγουδάει: «I’m on my marquise diamonds / I’m a marquise diamond» πριν πει στον επόμενο στίχο: «Could even make that Tiffany jealous».

Από πότε χρονολογείται η έμπνευση του σχήματος του δαχτυλιδιού

Το σχήμα – ένα επίμηκες οβάλ με αιχμηρά άκρα – χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και τον βασιλιά Λουδοβίκο XV, ο οποίος παρήγγειλε μια πέτρα διαμορφωμένη στο σχήμα των χειλιών της ερωμένης του Μαρκησίας ντε Πομπαντούρ.

Ένα σχέδιο για ένα κορίτσι που θα μείνει για πάντα κορίτσι

«Η κοπή από μόνη της είναι τέχνη- οι γραμμές, οι πτυχές, το επιμήκες σχήμα και η εξάπλωσή της επιτρέπουν στο φως να χορεύει μέσα από κάθε γωνία της πέτρας. Είναι μαγευτική. Σπάνιο και μοναδικό, το μαρκίζ είναι η επιτομή του ιδιαίτερου – ρομαντικό, διαχρονικό, αντικέ και μοντέρνο. Αυτό είναι το ήθος του Abril Barret», λέει η Κλάστερ.

«Υπάρχει μια ανεξήγητη ενέργεια μέσα σε κάθε φυσική πέτρα- είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι η δόνηση, το μήκος κύματος, η ενεργειακή παρουσία της είναι σε απόλυτη αρμονία με εκείνη του πελάτη», τόνισε η Κλάστερ.

«Για αυτό το έργο, ο Μπένι προσελκύστηκε αμέσως από την πέτρα που τελικά επέλεξε. Όπως και στην αγάπη, σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους, σε ελκύει η αδελφή ψυχή σου. Αυτό ισχύει και με τη δύναμη ενός διαμαντιού», προσθέτει.

Όσον αφορά το σχεδιασμό, η Κλάστερ δήλωσε πως ότι υπάρχουν «αρκετά ειδικά σύμβολα που έχουν αναδιπλωθεί στο σχεδιασμό του δαχτυλιδιού», συμπεριλαμβανομένης της «πρόθεσης βελτιστοποίησης του φωτός».

Και καταλήγει: «Θέλαμε το δαχτυλίδι να έχει μια κομψή ελαφρότητα για ένα κορίτσι που θα μείνει για πάντα αυτό: ένα κορίτσι».

