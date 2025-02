Σέντρα στα νοκ-άουτ του Champions League: «Γιγαντομαχία» Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης και… ματσάρες

Μόλις λίγες μέρες διακοπή έχει με το νέο φορμάτ το Champions League, αφού η League Phase της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου και απόψε (11/2) ξεκινά ο ενδιάμεσος γύρος των νοκ άουτ playoff.

Μάλιστα, με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση, μας έδωσε σε αυτή τη φάση έναν πρόωρο… τελικό. Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης, παίζουν απόψε (22:00), για την… επιβίωσή τους στη διοργάνωση, με το πρώτο ματς να γίνεται στην Αγγλία. Αμφότερες δεν κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας και απευθείας στους «16», οπότε ένα από τα φαβορί πριν την έναρξη του τουρνουά, θα αποκλειστεί πολύ νωρίς.

Νωρίτερα, στις 19:45 είναι ο γαλλικός εμφύλιος ανάμεσα στη Μπρεστ και την Παρί Σεν Ζερμέν, με την ομάδα του Έρικ Ρουά να είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Champions League, τερματίζοντας στην 18η θέση με 13 βαθμούς, την ώρα που αυτή του Λουίς Ενρίκε ήταν 15η, επίσης με 13.

Σπουδαίο ματς έχουμε και στο Τορίνο, με τη Γιουβέντους να υποδέχεται την Αϊντχόφεν (22:00), με την Γηραιά Κυρία να παίρνει στο… νήμα την 20ή θέση (12 β.) και να βρίσκεται στα νοκ άουτ, την ώρα που η αποψινή της αντίπαλος τερμάτισε στην 14η θέση με 14 βαθμούς. Τέλος, στην Πορτογαλία, η Σπόρτινγκ, 23η της βαθμολογίας της League Phase, φιλοξενεί την 10η Ντόρτμουντ (22:00), σε ένα ματς

Τα σημερινά ματς του Champions League

19:45 Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μαντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Γιουβέντους-Αϊντχόφεν

22:00 Σπόρτινγκ-Ντόρτμουντ

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Champions League

Μπριζ – Αταλάντα

Σπόρτινγκ – Ντόρτμουντ

Σέλτικ – Μπάγερν

Σίτι – Ρεάλ

Γιουβέντους – Αϊντχόφεν

Φέγενορντ – Μίλαν

Μπρεστ – Παρί

Μονακό – Μπενφίκα

Οι διασταυρώσεις στη φάση των «16»

Λίβερπουλ (1η) ή Μπαρτσελόνα (2η) vs Μπρεστ (18η) – Παρί (15η) ή Μονακό (17η) – Μπενφίκα (16η)

Άρσεναλ (3η) ή Ίντερ (4η) vs Γιουβέντους (20η) – Αϊντχόφεν (14η) ή Φέγενορντ (19η) – Μίλαν (13η)

Ατλέτικο (5η) ή Λεβερκούζεν (6η) vs Σίτι (22η) – Ρεάλ (11η) ή Σέλτικ (21η) – Μπάγερν (12η)

Λιλ (7η) ή Άστον Βίλα (8η) vs Μπριζ (24η) – Αταλάντα (9η) ή Σπόρτινγκ (23η) – Ντόρτμουντ (10η)