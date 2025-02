Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 27 υπουργών της ΕΕ για θέματα εμπορίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το απόγευμα, όπου θα συζητηθεί η συντονισμένη και ενιαία απάντηση της ΕΕ στους «αδικαιολόγητους» δασμούς, που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το αλουμίνιο και το χάλυβα.

Η τηλεδιάσκεψη αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ. Παράλληλα, στη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου Όλοφ Τζιλ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την «σταθερή και αναλογική» απάντηση στους «αδικαιολόγητους» δασμούς των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες των μέτρων και ως εκ τούτου υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τους επικείμενους δασμούς. «Πρέπει να είμαστε ακριβείς», είπε ο εκπρόσωπος και δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε την απάντησή μας.

Ο Όλοφ Τζιλ δήλωσε επίσης ότι η Επιτροπή είναι σε «συνεχή επαφή με τα 27 κράτη-μέλη», υπενθυμίζοντας ότι το εμπόριο είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά της ΕΕ. «Ο λόγος για τον οποίο τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν αυτή την εξουσία στην Επιτροπή είναι γιατί η απάντησή μας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περισσότερο ισχυρή όταν είμαστε ενωμένοι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφορικά με τη συνάντηση της προέδρου της Επιτροπής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι – που θα είναι και η πρώτη μεταξύ της ΕΕ και της αμερικανικής κυβέρνησης -, η εκπρόσωπος Πάολα Πίνο ανέφερε ότι δεν θα συζητηθούν μόνο θέματα εμπορίου αλλά και θέματα εξωτερικής πολιτικής.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.

The EU will act to safeguard its economic interests.

We will protect our workers, businesses and consumers ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025