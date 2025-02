Πάνω από 1000 άτομα ετησίως κάνουν μαστεκτομή στο Ην. Βασίλειο για να αλλάξουν φύλο

«Επιδημία» αφαίρεσης –«αρρενοποίησης»- στήθους (μαστεκτομή) φαίνεται να έχει πέσει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ειδικούς να ανησυχούν για τη σκοπιμότητα αυτών των χειρουργικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτει η βρετανική Telegraph, χρόνο με τον χρόνο στη Γηραιά Αλβιόνα όλο και περισσότεροι νέοι, υποβάλονται σε χειρουργική επέμβαση σε δημόσια νοσοκομεία, στο στήθος, προκειμένου να αλλάξουν φύλο.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1.000 ασθενείς ετησίως αποστέλλονται για χειρουργική επέμβαση, με το 80% αυτών που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες να είναι νέες γυναίκες ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου, καθώς άνθρωποι πραγματοποιούν φυλομετάβαση και σε ιδιωτικά για να αποφύγουν τις λίστες αναμονής των δημοσίων νοσκομείων, όπως το North Manchester Hospital.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι βελτιώνει την ψυχική υγεία και τη συνολική λειτουργία»

Τα δεδομένα, που ελήφθησαν με βάση τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης, δείχνουν ότι οι Εθνικές Υπηρεσίες Παραπομπής για τη Δυσφορία Φύλου (GDNRSS) του βρετανικού ΕΣΥ παρέπεμψαν 3.490 γυναίκες για «αρρενωποποίηση χειρουργικής στο στήθος» μεταξύ 2021 και 2023. Σε διάστημα τριών ετών, έστειλε επίσης περισσότερες από 780 γυναίκες για «χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου αρρενωποποίησης»..

Ο αριθμός αυξάνεται ελαφρά κάθε χρόνο, από 1.089 το 2021 σε 1.164 το 2022 και 1.237 το 2023.

Ανησυχούν οι ειδικοί

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αφαίρεση υγιούς μαστού είναι ωφέλιμη για όσους πάσχουν από δυσφορία φύλου, αλλά υπάρχουν ενδείξεις βλάβης.

Πολλοί που πραγματοποίησαν αλλαγή φύλου έχουν μετανιώσει που βιάστηκαν να υποβληθούν σε μια μη αναστρέψιμη χειρουργική επέμβαση και για τον πόνο που του προκάλεσε.

«Ανησυχούμε που λένε στους νέους ότι αυτές οι διαδικασίες θα ανακουφίσουν την αγωνία τους όταν η έρευνα δεν μπορεί να βρει τα οφέλη, αλλά οι βλάβες από την απώλεια ενός λειτουργικού μέρους του σώματος είναι βέβαιες» λέει η Ζένια Αμπρουτζέζε, συνιδρύτρια και ανώτερη σύμβουλος στην Society for Evidence Based Gender Medicine (SEGM). Πρόκειται για ΜΚΟ, γνωστή για την αντίθεσή της στις υπηρεσίες για άτομα που πραγματοποίησαν φυλομετάβαση.

«Οι γιατροί χρειάζονται επειγόντως ένα υπόμνημα σχετικά με την πραγματική κατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων» λέει και αναρωτιέται εάν για τις υγειονομικές αρχές θα πρέπει να είναι αν πρέπει η θεραπεία να είναι διαθέσιμη δεδομένης της αναλογίας κινδύνου-οφέλους και του προφανούς κινδύνου βλάβης.

Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των μαστεκτομών για τη δυσφορία του φύλου, που δημοσιεύτηκε από το Journal of the American Society of Plastic Surgeons, διαπίστωσε ότι υπήρχαν «πολύ χαμηλής βεβαιότητας στοιχεία» για τα αποτελέσματά τους.

«Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να υπάρχει χειρουργική επέμβαση όταν υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα» λέει η Αμπρουτζέζε. «Δεν ξέρουμε γιατί τόσες περισσότερες νέες γυναίκες ταυτίζονται ως τρανς και δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτούς τους νέους αν απλώς επιβραδύνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, συνήθως δεν θα προσφερόταν ιατρική παρέμβαση που είναι τόσο μη αναστρέψιμη και με σαφείς βλάβες» σημειώνει.

«Η συστηματική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι παρά τις αρκετές δεκαετίες που έκαναν αυτή τη χειρουργική επέμβαση και περισσότερες από 1.300 μελέτες που δημοσιεύτηκαν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι βελτιώνει την ψυχική υγεία και τη συνολική λειτουργία».

Γονείς ανησυχούν

Το βρετανικό δημοσίευμα κάνει λόγο στη συνέχεια για τις ανησυχίες για τον αριθμό των επεμβάσεων από γονείς παιδιών που πιστεύουν ότι είναι τρανς. Εκπρόσωπος της Ομάδας Υποστήριξης Bayswater δήλωσε: «Υπάρχει ιδιαίτερη σκληρότητα για τους γονείς όταν διαπιστώνουν ότι οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν μαστεκτομές σε χιλιάδες γυναίκες που έχουν παραπλανηθεί να πιστέψουν ότι αυτό θα είναι η απάντηση στην ψυχολογική τους δυσφορία.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Συστήματος Υγείας δήλωσε ότι: «Η αρρενωποποίηση θωρακικής επέμβασης είναι διαθέσιμη μόνο σε ενήλικες ασθενείς που έχουν κλινική διάγνωση δυσφορίας φύλου από ειδική κλινική του βρετανικού ΕΣΥ.

«Το βρετανικό ΕΣΥ αναλαμβάνει μια ευρεία αναθεώρηση των υπηρεσιών για το φύλο των ενηλίκων, η οποία θα ενημερώσει μια αναθεωρημένη προδιαγραφή υπηρεσιών για να καθορίσει πώς θα υποστηρίξουμε ασθενείς με δυσφορία φύλου στο μέλλον».