Ιταλία: Με απίστευτη κομπίνα συμμορία απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες

Μια καλοστημένη κομπίνα στην Ιταλία, έβαλε τον πήχη ψηλά. Απατεώνες τηλεφώνησαν από τηλέφωνο που έμοιαζε από την γραμμή του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο και με φωνή που έμοιαζε με αυτού, ζητούσαν χρήματα για την διάσωση Ιταλών ομήρων από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της χώρας.

Τρεις επισημοποιημένες καταγγελίες της οικογένειας Αλεότι του ομίλου Menarini , της οικογένειας Μπερέτα, επικεφαλής της πολυεθνικής εταιρείας κατασκευής όπλων και αυτή του Μάσιμο Μοράτι, πρώην ιστορικού προέδρου της Inter, επιβεβαίωσαν την καλοστημένη απάτη. Οι Αλεότι και Μπερέτα επιβεβαίωσαν ότι επικοινώνησαν μαζί με τους απατεώνες και διευκρίνισαν ότι δεν έπεσαν στην παγίδα.

«Η καταγγελία μου είναι ήδη έτοιμη», παραδέχτηκε ο ίδιος ο υπουργός στο πρακτορείο Ansa, ο οποίος, αποκαλύπτοντας την απάτη, προειδοποίησε πολλούς ανθρώπους και τους απέτρεψε να πέσουν στην παγίδα των απατεώνων. Η καταγγελία του υπουργού θα μπορούσε να υποδηλώσει μια υπόθεση πλαστοπροσωπίας.

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ασχολείται με την υπόθεση, αν και, όπως αποκαλύπτει ο Γκουίντο Κροσέτο, προς το παρόν «δεν υπάρχει κανένα ραντεβού που να γνωρίζω». «Έστειλα τους Καραμπινιέρους στο σπίτι του πρώτου ατόμου που με ειδοποίησε και το κατήγγειλα», ανασυνθέτει την ιστορία ο υπουργός, διακόπτοντας έτσι αυτή την αλυσίδα απάτης.

Οι ερευνητές, προς το παρόν, θεωρούν ότι μπορούν να αποκλείσουν ότι η φωνή του υπουργού αναπαράχθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην πραγματικότητα – εξηγούν πηγές από το γραφείο του εισαγγελέα – το άτομο που κάλεσε ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει μια φωνή παρόμοια με αυτή του Κροσέτο, ακόμη και αν πολλοί κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήταν η δική του, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα.

Η αξιοπιστία της απάτης, σύμφωνα με τους ερευνητές, προερχόταν από τον εξελιγμένο μηχανισμό του υπολογιστή με τον οποίο το άτομο που λάμβανε την κλήση έβλεπε στην οθόνη να εμφανίζεται ένας αριθμός που μπορούσε να εντοπιστεί στην «μπαταρία» του υπουργού, δηλαδή τον μηχανισμό που εγγυάται την επείγουσα επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων γραφείων του κράτους , όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με υπουργούς, δικαστές και ανώτερα στελέχη.

Μια εξαιρετικά λεπτή δραστηριότητα, διότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν τη μυστικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των συνομιλητών και, προφανώς, την εμπιστευτικότητα των τηλεφωνικών αριθμών. Αυτή θα είναι μία από τις κύριες κατευθύνσεις της έρευνας: δηλαδή, μέσω των σούπερ εμπειρογνωμόνων πληροφορικής, οι οποίοι θα οριστούν από την εισαγγελία, θα διευκρινιστεί πώς ήταν δυνατόν να παραβιαστεί αυτό το απόρρητο.

