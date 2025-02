Σενάρια από την Ιταλία για Παναθηναϊκό και Ντάνιελ Τάις (pic)

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι περίεργη όσον αφορά τους ψηλούς. Οι Πράσινοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τόσο τον Ματίας Λεσόρ, όσο και το Ομέρ Γιούρτσεβεν, που παραμένουν τραυματίες και δουλεύουν για να επιστρέψουν το γρηγορότερο δυνατόν.

Παράλληλα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί παρελθόν μετά το επεισόδιο με τον Εργκίν Αταμάν και έτσι το «τριφύλλι» έχει μείνει με μόλις έναν σέντερ, τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, συν τον Ντίνο Μήτογλου που παίρνει πλέον λεπτά εκεί.

Ο Αταμάν ρωτήθηκε για το αν ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει κάποιον ψηλό, με τον Τούρκο να απαντά πως δεν γνωρίζει ακόμα και πως είναι συνεχώς σε επαφή με τους γιατρούς για την κατάσταση του Γιούρτσεβεν και κατά πόσο είναι έτοιμος να επιστρέψει.

👀‼Panathinaikos carefully observes the situation of Daniel Theis, just waived by the Thunder.

If the player opened up to Europe, the Greek team would make an offer.#EuroLeague #Panathinaikos #paobc pic.twitter.com/MqoaLJAAnb

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) February 7, 2025