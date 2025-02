Φταίει ο Ντόναλντ Τραμπ για το ναυάγιο στην τηλεθέαση των Grammy 2025;

Η τηλεθέαση των Grammy υποχώρησε στα 15,4 εκατομμύρια το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τη Nielsen, σημειώνοντας μείωση 9% σε σύγκριση με την περσινή τελετή αναφέρουν οι New York Times.

Η πτώση της τηλεθέασης διακόπτει ένα σερί τριών ετών για τα Grammy που ήθελε την τηλεθέαση να αυξάνεται σταθερά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με αποκορύφωμα σχεδόν 17 εκατομμύρια θεατές για την περσινή εκδήλωση.

Η τηλεθέαση είχε αρχίσει να ανεβαίνει μετά το 2021 και την πανδημία του COVID.

Αν και η πτώση είναι μεγάλη, τα Grammys, τα οποία προβλήθηκαν από το CBS και μεταδόθηκαν μέσω streaming στο Paramount+, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ψυχαγωγικά σόου του 2025.

Ωστόσο παρά τον θρίαμβο της Μπιγιονσέ ή την αναγνώριση των νέων δυνάμεψων στη μουσική σκηνή (βλ. Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Benson Boone και Doechii) ή το ντουέτο των Lady Gaga και Bruno Mars που ερμήνευσαν το California Dreamin’ σε μια τελετή που σε μεγάλο βαθμό απέτισε φόρο τιμής στα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών στο Λος Άντζελες -σύμφωνα με τη Recording Academy, η οποία διαχειρίζεται τα Grammy, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 24 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες- ή τις θετικές κριτικές (το Variety έγραψε ότι ήταν η καλύτερη τελετή «εδώ και χρόνια») τα Grammy είδαν σημαντική πτώση στην τηλεθέαση τους.

Η απώλεια ίσως είναι και μια προειδοποίηση για τα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ, τα οποία θα μεταδοθούν από το ABC και το Hulu στις 2 Μαρτίου.

Τα Grammys είναι το δεύτερο μεγάλο show απονομής βραβείων που σημειώνει πτώση φέτος.

Η τηλεθέαση των Χρυσών Σφαιρών υποχώρησε σε 9,3 εκατομμύρια θεατές σύμφωνα με τη Nielsen, σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές λιγότεροι από την περσινή εκδήλωση.

Σε παράλληλο χρόνο τα Grammy είδαν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από ποτέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις αξιολογήσεις κοινωνικού περιεχομένου της εταιρείας αναλύσεων Talkwalker.

Η εκδήλωση μέτρησε 102,2 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, περισσότερες από κάθε άλλο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των Super Bowls).

Με οικοδεσπότη τον Trevor Noah, τα μακρά σε διάρκεια Grammy 2025 (3 ώρες και 45 λεπτά) έχουν γίνει θέμα συζήτησης στο Reddit και άλλα διαδικτυακά forum με πολλούς χρήστες να υποθέτουν ότι η woke ατζέντα των μουσικών και η επίθεση στην ατζέντα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ είναι οι λόγοι που έφεραν το ναυάγιο στην τηλεθέαση της εκδήλωσης.

Η πολιτική ήταν στο βήμα των Grammy.

Η Shakira αφιέρωσε το βραβείο της Best Latin Pop Album, για το άλμπουμ «Las Mujeres Ya No Lloran», στους μετανάστες. «Σας αγαπάμε», δήλωσε. «Αξίζετε. Και θα αγωνίζομαι πάντα μαζί σας».

Shakira at the #Grammys: “I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You are loved. You are worth it and I will always fight with you.” https://t.co/9dIiaa1yj3 pic.twitter.com/wcQlMFq4J0

