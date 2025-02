«Λευκός καπνός» από τη συνομιλία του Τραμπ με τον Τριντό – Αναβολή δασμών για έναν μήνα

Για έναν μήνα αναστέλλεται η επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές καναδικών προϊόντων στις ΗΠΑ, μετά από τη συνομιλία που είχαν Τραμπ και Τριντό λίγο μετά τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, προκαλώντας ανακούφιση και στις δύο πλευρές των συνόρων που περίμεναν με αγωνία την έκβαση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της δεύτερης μέσα σε λίγες ώρες, των δύο ηγετών.

Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν αποφύγει έναν δαπανηρό πόλεμο δασμών προς το παρόν, αφού οι ηγέτες και των δύο χωρών βρήκαν κάποιο κοινό έδαφος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Οι δασμοί θα καθυστερήσουν για 30 ημέρες, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό X του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, o οποίος σημείωσε ότι ότι είχε μια καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Ο Καναδάς εφαρμόζει το συνοριακό μας σχέδιο 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων – ενίσχυση των συνόρων με νέα ελικόπτερα, τεχνολογία και προσωπικό, ενισχυμένος συντονισμός με τους Αμερικανούς εταίρους μας και αυξημένοι πόροι για να σταματήσει η ροή της φαιντανύλης. Σχεδόν 10.000 άτομα πρώτης γραμμής εργάζονται και θα εργάζονται για την προστασία των συνόρων.

Επιπλέον, ο Καναδάς αναλαμβάνει νέες δεσμεύσεις για να διορίσει έναν «τσάρο» για την φαιντανύλη, θα χαρακτηρίσουμε τα καρτέλ ως τρομοκράτες, θα εξασφαλίσουμε 24ωρη παρακολούθηση στα σύνορα, θα ξεκινήσουμε μια Κοινή Δύναμη Δράσης Καναδά-ΗΠΑ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της φαιντανύλης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Έχω επίσης υπογράψει μια νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα και τη φαιντανύλη και θα τη στηρίξουμε με 200 εκατομμύρια δολάρια».

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

