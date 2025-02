«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ – Τα χρήματα που θα πάρει η ΑΕΚ»

Σπαρτάκ Μόσχας και ΑΕΚ έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ρώσου δημοσιογράφου, Ιβάν Καρπόφ. Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα κάνει λόγω για το ποσό που έκλεισε το deal και την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του παίκτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που αναπαράχθηκε και από άλλα Μέσα στη Ρωσια, η «Ένωση» θα λάβει 20 εκατ. ευρώ μαζί με κάποια μπόνους, με τον φορ από το Τρινιντάτ και Τομπάκο να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Spartak finalized Garcia deal

AEK receive €20m including bonuses (€3m go to Beitar)

The 27yo will sign a 3,5-year contract

Negotiations with Ribalta were conducted by Cagigao directly, without intermediaries

(@OnooQ) https://t.co/TeYwzfUwTw pic.twitter.com/i4ApCzxwaq

— RPL Sky (@RPLNews_eng) February 3, 2025