Νέο κεφάλαιο για τον Μάρκους Ράσφορντ (pic)

To χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου. Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχώρησε επίσημα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε τον «φιλόδοξο» δανεισμό του.

Ο 27χρονος επιθετικός ήρθε στο προσκήνιο το 2016, όταν στο γήπεδο «Old Trafford» έβαλε γκολ σε διαδοχικά παιχνίδια κατά της Μιντιλαντ και της Άρσεναλ. Η τελευταία διετία ήταν ταραχώδης. Μεταπτώσεις συναισθημάτων και απόδοσης και κατακλείδα για τη «φυγή» του Ράσφορντ, η δυσμένεια από τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος προπονητής επέκρινε επανειλημμένα την προσαρμογή του Ράσφορντ στις προπονήσεις και τον επαγγελματισμό του εκτός γηπέδου. Με υποτιμητικές αναφορές. Πιθανώς «ίαμα για όλες τις πλευρές, οι χωριστές πλέον «διαδρομές».

Η Βίλα εξασφάλισε την υπογραφή του Ράσφορντ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν και η οψιόν αγοράς τοποθετείται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο σύλλογος του Μπέρμιχαμ έδωσε προτεραιότητα στην απόκτηση του Μάρκους μετά την μετακίνηση του Χον Ντουράν στη Σαουδική Αραβία. Για τον Ράσφορντ ζητούμενο είναι η αναζωογόνηση της καριέρας του σε ανταγωνιστική ομάδα της πρέμιερ λιγκ.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025