Έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες το πέρασμα στη Ράφα, που συνδέει Γάζα και Αίγυπτο, άνοιξε και πάλι.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε και η τέταρτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Το συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφα, στη νότια Γάζα, άνοιξε σήμερα για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, επιτρέποντας τη μεταφορά 50 ασθενών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Ο δρ. Μοχάμεντ Ζακούτ, γενικός διευθυντής του υπουργείου, δήλωσε ότι περίπου 6.000 άνθρωποι είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν και 12.000 άνθρωποι έχουν ανάγκη από επείγουσα βοήθεια.

Το άνοιγμα του περάσματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, μετά την τέταρτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων που έγινε σήμερα Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες Αιγύπτιοι είχαν συγκεντρωθεί χθες στο πέρασμα της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, για να καταγγείλουν τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

