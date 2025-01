Μεγαλώστε παιδιά για να στέκονται ψηλά: Ο μεγιστάνας που κυνηγά την αθανασία έχει εμμονή με τη στύση του γιου του

Ο μεγιστάνας και γκουρού τεχνολογίας Μπράιαν Τζόνσον θέλει να ζήσει για πάντα. Σε αυτή του την προσπάθεια έχει και τη συνδρομή του γιου του.

Ο Μπράιαν Τζόνσον που έγινε πρωτοσέλιδο το 2021 όταν υποβλήθηκε σε μια σειρά μεταγγίσεων πλάσματος από τον γιο του, Talmage, για να καταπολεμήσει τα σημάδια γήρανσης είναι και ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ στο Netflix, Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever.

Τώρα ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Τζόνσον έγινε viral με μια ανάρτηση στο Instagram διεκδικώντας τρολάρισμα από πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο.

Ο βιο-χάκερ επιχειρηματίας και πρώην ιδρυτής της Braintree, γνωστής για την εξαγορά της από το PayPal, επενδύει τεράστια ποσά και χρόνο σε πειραματικές θεραπείες, διατροφή, άσκηση και τεχνολογίες που στοχεύουν στην αναζωογόνηση του σώματος και την επιβράδυνση της γήρανσης.

Τώρα μοιράστηκε δεδομένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάρκεια της νυχτερινής στύσης του ίδιου και του γιου του.

«Διαρκεί δύο λεπτά περισσότερο από τη δική μου», έγραψε δίπλα στο γράφημα. «Μεγαλώστε παιδιά να στέκονται ψηλά, να είναι σταθερά και όρθια».

Η λεζάντα αλλά και η υπερβολική δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Τζόνσον με τη βοήθεια μιας συσκευής που ονομάζεται Αισθητήρας Adam, προκάλεσε έκπληξη και σχολιασμό από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό των νυχτερινών στύσεων του ίδιου και του γιου του κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ποιότητα της στύσης και την αποτελεσματικότητα του ύπνου.

Η ανάρτηση προκάλεσε ερωτήματα για τη μεθοδολογία. Πώς αποκτήθηκαν τα δεδομένα; Είχε δώσει τη συγκατάθεσή του ο γιος του; Δικαιολογείται και με ποιό τρόπο η χρήση ενός τέτοιου πειράματος με τόσο δημόσιο και προκλητικό τρόπο;

Ο Τζόνσον βέβαια, πέρα από την αποστολή του να νικήσει τη διαδικασία γήρανσης, προωθεί προϊόντα.

Η εταιρεία AdamHealth εμπορεύεται την εφαρμογή που προωθεί ως «Ο Πρώτος Αισθητήρας Παρακολούθησης Υγείας της Στύσης στον κόσμο».

«Ο αισθητήρας Adam είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για άνετη χρήση κατά τη διάρκεια του ύπνου», διαφημίζει ο ιστότοπος της εταιρείας.

«Παρακολουθεί τις νυχτερινές στύσεις παρακολουθώντας τις αλλαγές στο μέγεθος του πέους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς το πέος σας έχει στύση αυξάνεται σε μέγεθος. Ο αισθητήρας Adam ανιχνεύει αυτές τις αλλαγές στο μέγεθος» σημειώνει.

«Όπως η τακτική εγύμναση βελτιώνει τη μυϊκή μάζα, οι νυχτερινές στύσεις συμβάλλουν στη διατήρηση της ελαστικότητας και της λειτουργίας των στυτικών ιστών», εξηγεί η ιστοσελίδα. «Αυτές οι στύσεις δεν είναι σημαντικές μόνο για τη στυτική υγεία – παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τη συνολική ευεξία σας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής, μεταβολικής και ορμονικής υγείας».

Ο αισθητήρας στέλνει τα δεδομένα στην εφαρμογή του τηλεφώνου του πελάτη για ακριβή ενημέρωση και καταγραφή της σεξουαλικής του υγείας.

Ο Τζόνσον είχε αναφερθεί στο παρελθόν ως «το πλέον μετρήσιμο άτομο στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο μεγιστάνας που έκανε περιουσία με την απόκτηση και την πώληση της Venmo, αποφάσισε να επενδύσει στο νέο του έργο: τον εαυτό του.

Με αυτό που αποκάλεσε Project Blueprint, ο Τζόνσον θέλει να καταπολεμήσει όλα τα αρνητικά σημάδια γήρανσης μέσω διατροφικών συνταγών, τακτικών ιατρικών εξετάσεων, φαρμάκων κα.

«Κάνω τα πάντα για να συλλέξω δεδομένα για το σώμα μου», είπε σε συνέντευξή του το 2023.

Σε μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Instagram ο Τζόνσον συνοψίζει την αποστολή του.

«Το ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να διερευνήσουμε αν θα είμαστε η πρώτη γενιά που δεν πεθαίνει» γράφει.

Ωστόσο η απόπειρα του και οι μεθοδεύσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα που αμφισβητεί την ηθική πίσω από την αποστολή του.

Ο Τζόνσον επιμένει να θολώνει τα όρια της επιστημονικής έρευνας αναδεικνύοντας προβληματισμούς ηθικής και σεβασμού της ιδιωτικότητας και αυτό πρέπει να προβληματίσει.