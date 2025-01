Ολυμπιακός: «Δεν τελειώνει όταν χάνεις, τελειώνει όταν τα παρατήσεις» (pic)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό και ηττήθηκε με 78-72 στο ΟΑΚΑ, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι είδαν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ του πρωταθλήματος να απομακρύνεται αφού αυτό καταλήγει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στους Πράσινους.

It’s not over when you lose. It’s over when you quit. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/pOTabsjrzl

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 20, 2025