Ένας άνδρας στην κομητεία Σακραμέντο της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ συνελήφθη ως ύποπτος για τον αποκεφαλισμό του ενός έτους γιου του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι της αστυνομίας.

Ο Αντρέι Ντέμσκι, 28 ετών, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου με την κατηγορία της δολοφονίας σε κακουργηματικό βαθμό.

Κατηγορείται επίσης για βιαιοπραγία με ενδεχόμενη βαριά σωματική βλάβη και της σωματικής βλάβης στη σύζυγό του, σύμφωνα με τις αρχές και τα αρχεία της φυλακής.

Κρατείται στην φυλακή της κομητείας Σακραμέντο και δεν του έχει χορηγηθεί η δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Father Accused of Beheading 1-Year-Old Son in Sacramento County, California

A 28-year-old man has been arrested in Sacramento County after allegedly killing his 1-year-old son. Authorities say Andrey Demskiy is accused of beheading the child during a domestic disturbance early… pic.twitter.com/waD1HQdlI6

— Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) December 21, 2024