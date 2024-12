Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ ενεργοποίησε τις σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨Sirens sounding across central Israel after projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/coVoKXxknv

— Israel Defense Forces (@IDF) December 16, 2024