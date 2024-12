Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Κυριακή αργά το βράδυ ότι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε διάφορες τοποθεσίες του παλαιστινιακού θυλάκου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον σαράντα ανθρώπους, ανάμεσά τους δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα και τρεις εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών (στη φωτογραφία του Reuters TV via Reuters, επάνω, Παλαιστίνιος θρηνεί αγαπημένο του πρόσωπο που σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου στη Χαν Γιούνις).

Το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ μετέδωσε ότι ο εικονολήπτης του Αχμεντ αλ Λου σκοτώθηκε σε «ισραηλινό βομβαρδισμό» στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της πολιορκημένης παραθαλάσσιας παλαιστινιακής περιοχής.

Πέμπτος δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα χάνει τη ζωή του στη Λωρίδα της Γάζας

Al Jazeera cameraman Ahmad Al-Louh was killed while on duty in an Israeli air strike on a civil defence post at the Nuseirat Refugee Camp in central Gaza on 15 December pic.twitter.com/4cHnmEMTSa — TRT World (@trtworld) December 15, 2024

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε πως εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρήκαν πριν τα ξημερώματα 18 πτώματα και δεκάδες τραυματίες.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται τέσσερα θύματα πλήγματος σε σπίτι στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Αλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν και ακόμη 8 τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε σκηνή με δεκάδες εκτοπισμένους στη Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τουλάχιστον τρία παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς, κατά τον κ. Μπασάλ.

Στοχοποίησαν σχολείο και κλινική

Χθες βράδυ ο εκπρόσωπος ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι βομβαρδισμός έπληξε σχολείο στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, και να τραυματιστούν άλλοι 35.

Baby Rawan Al-Sheikh, only eight months old, was killed during an 🇮🇱 Israeli bombing of the Nuseirat refugee camp in central Gaza. Born during the war, Rawan’s life was taken by the occupation forces in the same conflict.

🚨234 babies were born and killed since October 2023. pic.twitter.com/j1JCmsbsVb — Riss (@zero_foxx) December 14, 2024

Εκανε επίσης λόγο για έξι νεκρούς σε πλήγμα σε σπίτι στην Σουτζάια, ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως διεξήγαγε βομβαρδισμούς στους τομείς της Μπέιτ Χανούν και της Μπέιτ Λάχια.

«Στην Μπέιτ Λάχια, ισραηλινά στρατεύματα εξάλειψαν τρομοκράτες και εντόπισαν και κατέστρεψαν μεγάλες ποσότητες όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών και δεκάδων χειροβομβίδων», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Με χωριστή ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε κλινική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διατεινόμενος ότι τη χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς σαν «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» και αποθήκη οπλισμού.

Στην υπηρεσία πρώτων βοηθειών

Ο κ. Μπασάλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του εικονολήπτη και δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα στον βομβαρδισμό στον καταυλισμό της Νουσέιρατ, ο οποίος σκότωσε επίσης τρεις εργαζόμενους στην υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

The israelis target the Radi family in Nuseirat refugee camp, central Gaza, resulting in multiple casualties: which Palestinian family will they kill next pic.twitter.com/fAM6SiiMZf — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 15, 2024

Επρόκειτο για τον πέμπτο δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ που έχασε τη ζωή του αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο ισραηλινός στρατός από τη δική του πλευρά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο πως ήταν αξιωματικός του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

⚡️BREAKING: Israel keeps targeting Kamal Adwan Hosiptal. Dr. Hussam Abu Safia, director of Kamal Adwan Hospital, described another day of Israeli drones relentlessly targeted the hospital on December 15, 2024. Essential systems, including water, oxygen, and electricity, were… pic.twitter.com/L7BHPsevM5 — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 15, 2024

Ο πόλεμος, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, είχε αποτέλεσμα να εκτοπιστεί εξαναγκαστικά η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θυλάκου, συχνά επανειλημμένα.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου επιχειρήσεις επικεντρωμένες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με σκοπό ν’ αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων της Χαμάς, κατ’ αυτόν. Διαβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του σκότωσαν δεκάδες «τρομοκράτες».

Several causalities among Palestinians, mostly children and women, after Israeli fighter jets targeted the Abu Hajar family’s home in the Nuseirat refugee camp in central Gaza. pic.twitter.com/0bXGqc669a — Quds News Network (@QudsNen) December 15, 2024

Οι εχθροπραξίες έχουν επίσης απώλειες στις τάξεις του υγειονομικού προσωπικού, χειροτερεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση για το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που είναι βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση έπειτα από δεκατέσσερις μήνες πολέμου.

Σκοτώθηκε ιατρικό προσωπικό

«Υποφέρουμε από έλλειψη ιατρικού προσωπικού εξαιτίας της στοχοποίησης και της μαρτυρίας (σ.σ. του θανάτου) μεγάλου αριθμού γιατρών και νοσοκόμων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, ενός από τα τελευταία που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ίδιος τόνισε πως συνεχίζονται τα αεροπορικά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού σε πτέρυγες και στην περιοχή του νοσοκομείου, χειροτερεύοντας την κρίση και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και του προσωπικού. Ο ισραηλινός στρατός αρνείται πως έχει βάλει στο στόχαστρο τη δομή υγείας.

The dystopian horror in #Gaza continues. Israel bombs another #UN school sheltering families in Khan Younis earlier this evening, around 100 Palestinians including women and children have been killed last 24 hours. And the world looks away! pic.twitter.com/RYwrDJ5KCh — Husam Zomlot (@hzomlot) December 15, 2024

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.208 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ευρείας κλίμακας, καταστροφικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.976 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ