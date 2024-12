Το δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα όπου συνεχίζεται ο πόλεμος που έχει κηρύξει το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

«Ο εικονολήπτης του Al Jazeera Άχμεντ αλ-Λουχ σκοτώθηκε σήμερα, Κυριακή, σε ισραηλινό βομβαρδισμό», μετέδωσε το δίκτυο, προσθέτοντας ότι το πλήγμα είχε στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κέντρο του πολιορκούμενου θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τον νέο θάνατο δημοσιογράφου στη Γάζα:

Palestinian journalist Ahmed Allouh, an Al Jazeera cameraman, was killed in an Israeli airstrike in Gaza’s Nuseirat Camp while wearing a press vest and helmet today.

Israel has killed 197 journalists in 14 months. pic.twitter.com/I3ZyAFjg8T

