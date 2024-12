Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή ότι ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι εντός του παλαιστινιακού θύλακα όπου το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων (φωτογραφία, επάνω, από Reuters TV via Reuters).

Γιατροί στη Γάζα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 Παλαιστίνιους νεκρούς στη Χαν Γιούνις

They were sleeping. Israeli warplanes bombed a school that was sheltering displaced Palestinians in Khan Younis. pic.twitter.com/NFFHhtqLgR — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 15, 2024

«Αεροπορική επιδρομή στοχοθέτησε το σχολείο Αχμεντ μπιν Αμπντούλ Αζίζ στη Χαν Γιούνις και ένας πύραυλος έπληξε τον τρίτο όροφό του, σκοτώνοντας περισσότερους από 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, και τραυματίζοντας 35 άλλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Το Reuters, που επικαλείται γιατρούς στη Γάζα μιλά για τουλάχιστον 15 Παλαιστίνιους νεκρούς στην Χαν Γιούνις.

Horrifying scenes of a devastating massacre…

20 killed and several injured as Israeli airstrikes targeted Ahmad bin Abdulaziz School, which was sheltering displaced families in Khan Younis, southern Gaza. pic.twitter.com/9tizVfVGY3 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 15, 2024

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα εξετάσει το γεγονός.

Σφαγές δίχως τέλος

Το Σάββατο, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πάλι σχολείο, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά Παλαιστινίους, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στη Γάζα.

She was devastated by the loss of all her children due to the targeting of a school sheltering displaced people in Khan Younis a short while ago. pic.twitter.com/po65LGd7NN — Mahmoud Bassam محمود بسام (@Mahmoud_Bassam8) December 15, 2024

Μία γυναίκα και το μωρό της συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τα συνεργεία διάσωσης, όπως αναφέρει το Reuters.

Την προηγούμενη μέρα ακόμα 33 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον ταχυδρομείου στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο.

Journalist Mohammed Ashraf Salama reported that following an Israeli airstrike on a school sheltering displaced families in central Khan Younis, the bodies of 14 Palestinian civilians, including children, were brought to Nasser Medical Complex and placed in the morgue. https://t.co/W6ZbgHYdsf pic.twitter.com/BSOMIPh40q — Gaza Notifications (@gazanotice) December 15, 2024

Διασώστες δήλωσαν ότι οικογένειες που είχαν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών αναζήτησαν καταφύγιο στο ταχυδρομείο, το οποίο βρίσκεται στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ.

Τουλάχιστον 44.930 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 106.624 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της εισβολής των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας.