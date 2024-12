Κάγια Σκοντελάριο: Ακόμη και σήμερα πληρώνομαι λιγότερο από κάθε άνδρα συνάδελφό μου

Η Κάγια Σκοντελάριο, μίλησε πρόσφατα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα, η Βρετανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Skins», έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό FAULT και μίλησε, ,μεταξύ άλλων, για την ανισότητα των φύλων στην πολιτιστική βιομηχανία.

Παρά τη λαμπρή της πορεία, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το βιογραφικό δράμα για τον Τεντ Μπάντι, «Extremely Wicked», «Shockingly Evil and Vile» και το «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ, η Σκοντελάριο δηλώνει ότι η ανισότητα παραμένει έντονη.

Kaya Scodelario admits she STILL gets paid less than male actors despite ‘spending 18 hours on set, breaking bones and destroying myself mentally for the sake of the character’ https://t.co/jajQEhW3uN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2024