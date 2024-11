Στην Αθήνα σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ – Ανεπιθύμητος λέει το ΚΚΕ και καλεί σε συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ (πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας) Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται την Αθήνα σήμερα όπου στις 12:00 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου (πάνω φωτογραφία αρχείου). Ο Ρούτε θα συναντηθεί και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη (11:00), ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί το υπουργείο Άμυνας προκειμένου να συνομιλήσει με τον Νίκο Δένδια.

Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, λίγα εικοσιτετράωρα αφότου συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε χθες την Άγκυρα και σήμερα έρχεται στην Αθήνα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να βρεθούν τα ελληνοτουρκικά, αλλά κυρίως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Ρούτε αμέσως μετά τη συνάντησή του χθες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγραψε στο Χ ότι συζήτησαν «τις αυξανόμενες προκλήσεις για τη συλλογική μας ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή».

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security — including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/d5HRzQRwNW

— Mark Rutte (@SecGenNATO) November 25, 2024