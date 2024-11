Έλενα Παπαρίζου: Επιστρέφει στο stage του MadWalk με μια «update» εκδοχή της

Η Έλενα Παπαρίζου μάς ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό performance στο επερχόμενο MadWalk 2024 by Three Cents, με μία εμφάνιση που θα κλέψει τις εντυπώσεις!

Συγκεκριμένα, θα τη δούμε να εμφανίζεται στο show φορώντας μία μοναδική δημιουργία ενός σχεδιαστή που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες του και που οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, τρέφοντας βαθιά εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Ο λόγος για τον Έλληνα σχεδιαστή, Πάρη Βαλταδώρο, ο οποίος την ντύνει αυτήν τη σεζόν και στις εμφανίσεις της στον τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό, The Voice of Greece!

Η number one τραγουδίστρια, σε κάθε της εμφάνιση στο MadWalk, κλέβει τις εντυπώσεις, με τη φετινή να μην αποτελεί εξαίρεση, αφού μας υπόσχεται να μας δείξει μία « Update» εκδοχή της, όπως λέει και το νέο της hit, που θα παρουσιάσει στο catwalk του Πάρη Βαλταδώρου.

Επιτυχίες, στυλ και guest εμφανίσεις

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music show της χώρας, θα εμφανιστούν super stars και hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι Apon, Dat Lilly, Evangelia, Foxy Lee, FY, Lila, Marseaux, Mente Fuerte, Natasha Kay, Ilenia Williams, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπέττυ Μαγγίρα, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα θα παρουσιάσουν στους θεατές μοναδικά performances.

Σε special guest εμφάνιση, το Eurovision Winner, Nemo, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει το νέο του τραγούδι «Eurostar».

Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, όπως οι Celia Kritharioti, Deux Hommes, Laskos by Three Cents, Nasia Sydeta, Peace And Chaos, Soraya Oronti, Sotiris Georgiou by IKEA, Angelos Tsakiris by Colgate, Valtadoros και Vassilis Zoulias, 5226 by Celia Kritharioti, Adidas, Juicy Couture, Levis και Pink Woman.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, έρχεται για 14η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

//Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων στο madwalk.gr και στο inTickets.