Πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ισραηλινό πλήγμα με στόχο μια πολυκατοικία στην πόλη Μπάρζα, νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω ,από το Χ).

israel just bombed a residental apartment building in Barja, Mount Lebanon. There is over 25 martyrs and many wounded. There are still countless people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/LEyf1dUHRa

