Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (2/11, 17:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο και Κοστίνια, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Πορτογάλος μπακ, όπως αναμενόταν μεταφέρεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, ουσιαστικά για να καλύψει την απουσία του Ορτέγκα, που είναι τραυματίας από το ματς με τη Μάλμε.

Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Έσε, Μουζακίτης δεν αλλάζει, ενώ λίγο πιο μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Τσικίνιο. Όσον αφορά τις δύο πλευρές στην επίθεση, από τη μία θα αναπτύσσεται ο Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ από την άλλη ο Κρίστπφερ Βέλντε, ο οποίος μεσοβδόμαδα σκόραρε στη νίκη επί της Athens Kallithea για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας (0-1).

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Βέλντε, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Ντάνι Γκαρθία, Σέρτζιο Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ, Αποστολόπουλος, Παπακανέλλος, Κωστούλας και Μασούρας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/MQMW1ZAlS5

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 2, 2024