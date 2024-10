H Γιορτή του Σινεμά: Σήμερα ταινίες στους κινηματογράφους με εισιτήρια μόνο με 2 ευρώ

Η Γιορτή του Σινεμά στην Ελλάδα, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ύστερα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε το 2022 και το 2023.

Όλες οι συμμετέχουσες κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας έχουν βγάλει ήδη το πρόγραμμά τους. Τον θεσμό ακολουθούν οι περισσότεροι κινηματογράφοι ανά την Ελλάδα, όπως είναι τα Village, τα Cineplexx, τα Odeon, το Texnopolis στο Ηράκλειο της Κρήτης και πολλοί ακόμα.

Με εισιτήριο 2 ευρώ

Συγκεκριμένα, για την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου θα υπάρχει ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ, σε όλους τους κινηματογράφους, σε όλη την Ελλάδα, και για όσες ταινίες θα προβάλλουν εκείνη την ημέρα.

Τα Village γιορτάζουν και συμμετέχουν

«Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου τα Village Cinemas γιορτάζουν, και συμμετέχουν, στην ετήσια Γιορτή του Σινεμά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ταινίες, ποπ κορν και… ενιαίο εισιτήριο 2€, σε όλους τους κινηματογράφους, σε όλη την Ελλάδα!».

Οι ταινίες που προβάλλονται την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στα σινεμά με εισιτήριο 2 ευρώ

Azrael

Deadpool and Wolverine

Joker: Tρέλα για δύο

Looneyl tunes – Ο Πόρκι και ο Ντάφι σώζουν τη Γη

Smile 2

The Substance

The wild robot- To ατίθασο ρομπότ

Transformers One

Venom, η τελευταία πράξη

Αnora

Γάτος δεκάψυχος

Δαχομέη

Εγώ ο Απαισιότατος 4

Ζούμε τη στιγμή

Η ηλιαχτίδα μου

Κραυγή σιωπής

Όζι η φωνή του δάσους

Πέρασμα

Πώς να σώσετε έναν μάγο

Σκαθαροζούμης

Σύντομη ιστορία μιας οικογένειας

Τα μυαλά που κουβαλάς 2

Τελειώνει με εμάς

Το μαύρο καναρίνι

Το μυστικό στο κελάρι

Φοβάμαι