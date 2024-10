Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ επιστρέφει για 7η συνεχή χρονιά, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax και Δαναός, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το Φεστιβάλ έρχεται με το δυναμικό σύνθημα «Get Up!», καλώντας το κοινό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής με αισιοδοξία και θάρρος.

Σε κάθε ηλικία μπορεί να αντιμετωπίσουμε αναποδιές και δύσκολες στιγμές. Τα αρνητικά συναισθήματα αποτελούν μέρος της ζωής μας. Πώς όμως ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις αποτυχίες; Πώς βρίσκουμε το θάρρος να συνεχίσουμε; Πώς ξαναβρίσκουμε το κρυμμένο μας χαμόγελο; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν το φετινό Φεστιβάλ, προτρέποντας τους νέους θεατές να βρουν τη δύναμη μέσα τους, να «σηκωθούν» και να προχωρήσουν.

«#GetUp δεν σημαίνει να αγνοούμε τα προβλήματα, σημαίνει να τα αναγνωρίζουμε και να προχωράμε. Να σηκωνόμαστε ξανά πιο δυνατοί! Να τολμάμε ακόμα και όταν κανείς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Να φωνάζουμε ακόμα και όταν κανείς δεν μας ακούει. Αυτά είναι τα μηνύματα του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ: αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, ελπίδα, επιμονή», δηλώνει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ.

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, κ. Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: «H ΔΕΗ, η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες, υποστηρίζοντας όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, ένα μέλλον καλύτερο για όλους, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολιτισμός. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με ένα θεσμό που, με όχημα την έβδομη τέχνη, προσφέρει σημαντικά μηνύματα ζωής στους μικρούς θεατές μέσα από παράλληλες ψυχολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ως ΔΕΗ δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε δράσεις και προγράμματα για τη νέα γενιά, καθώς αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας».

Οι προβολές και οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έμπνευση και μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας για όλες τις οικογένειες, με ταινίες για όλη την οικογένεια.

Μία από τις ταινίες που θα συζητηθούν είναι η γερμανική «Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου» (Weekend Rebels, 2023) – ταινία έναρξης του Φεστιβάλ – στην οποία παρακολουθούμε έναν μπαμπά να συνοδεύει τον γιο του σε 56 αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος προκειμένου ο μικρός να βρει ποια θα γίνει η αγαπημένη του ομάδα. Από τον Καναδά, «Η Φάρμα με τις Κότες» (Coco Farm, 2023), εστιάζει σε τρία 12χρονα που ξεκινούν μια τρελή επιχειρηματική ιδέα με 500 πουλερικά, προκαλώντας τους μεγάλους να αντιδράσουν με απρόβλεπτους τρόπους, ενώ τέλος, με τρεις εκπληκτικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, το Φεστιβάλ φέρνει τη μαγεία των γιορτών στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 24 Νοεμβρίου.

Σταθερή αξία οι ενότητες για τα μικρά, με τις κατηγορίες Baby & Me (ηλικίες 0-3) όπου γονείς και μωρά απολαμβάνουν κινηματογράφο σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με αγκαλιές και μπουσουλήματα, αλλά και την κατηγορία Μικρά για τα Μικρά που περιλαμβάνει απίθανες ιστορίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους χωρίς διαλόγους, για παιδιά ηλικίας από 2 ετών, δίνοντας έμφαση στην μουσική και την εικόνα. Επίσης, η Ζωντανή Μεταγλώττιση, προβολή προσβάσιμη και σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού που παρουσιάζεται με τη συμμετοχή των ηθοποιών: Ευγενία Δελιαλή, Άρια Παπανικολάου, Λήδα Πλατσή και Αλέξανδρος Σιάτρας. Για τις μικρές ηλικίες και επίσης με ζωντανή μεταγλώττιση, η ταινία «Ρόζα και το Πέτρινο Ξωτικό» (Rosa and the Stone Troll, 2023), που θα είναι προσβάσιμη και σε άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησής της με ακουστική περιγραφή.

Οι ενότητες Kids’ Picks & Teens’ Picks αποτελούν αγαπημένη επιλογή των παιδιών, καθώς οι μαθητικές επιτροπές από Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της Ελλάδας διαλέγουν τις ταινίες για τους συνομηλίκους τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά ανακαλύπτουν ταινίες που αγγίζουν τις δικές τους ευαίσθητες χορδές και θέματα που τα απασχολούν.

Ενθαρρύνοντας με ακόμα έναν τρόπο τη συμμετοχή των νεαρών θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει μια νέα δράση κινηματογραφικής εκπαίδευσης τους Young Reporters, στην οποία 20 έφηβοι 14-17 ετών καταγράφουν τον παλμό του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, βίντεο και φωτογραφίες. Οι Young Reporters, πριν αναλάβουν δράση, θα εκπαιδευτούν μέσα από ένα εργαστήριο δημοσιογραφίας.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στον κινηματογράφο Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα, από τη σημασία των ηχητικών εφέ στον κινηματογράφο και τα μυστικά του stop motion animation, έως τη δημιουργία ντοκιμαντέρ.

Το τμήμα ATHICFF for Professionals που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής παραγωγής επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά, με μία σειρά από σεμινάρια και εργαστήρια για νέους δημιουργούς και συναντήσεις δικτύωσης με επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Get Up τρέιλερ του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ, ντύνει με τη μουσική του ο αγαπημένος διεθνής Έλληνας pop star Leon of Athens και το τραγούδι Awake II.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ

Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου (Weekend Rebels) | Μαρκ Ρότμουντ, Γερμανία, 109’, 2023, γερμανικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 8+

Κάπως έτσι, η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ αρχίζει με μια επανάσταση. Την επανάσταση ενός 10χρονου αγοριού στο φάσμα του αυτισμού που παρασύρει τον πολυάσχολο πατέρα του σε μια περιπέτεια για να ανακαλύψει ποια είναι η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα. Μια ανοιχτόκαρδη απεικόνιση του περιπετειώδους πνεύματος ενός αγοριού, η αληθινή ιστορία του Τζέισον, μας παρουσιάζει με πανέμορφο τρόπο, όχι μόνο το πάθος του για το ποδόσφαιρο, αλλά και την ακούραστη αφοσίωση των γονιών του. Με χιούμορ και ευαισθησία, έρχονται στο φως οι καθημερινοί ήρωες που ενθαρρύνουν τα όνειρα των παιδιών, καλλιεργούν πολύτιμες αξίες και εν τέλει προσπαθούν αυτό που όλοι οι γονείς θέλουν για το παιδί τους, την ευτυχία του.

Η Φάρμα με τις Κότες (Coco Farm) | Σεμπαστιέν Γκαν, Καναδάς, 89’, 2023, γαλλικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 9+

Όταν είσαι 12 χρονών και έχεις ανήσυχο πνεύμα, αντιμετωπίζεις την βαρετή καθημερινότητα στην επαρχία επιστρατεύοντας τους κολλητούς σου… και μερικές εκατοντάδες πουλερικά. Κάπως έτσι, τρία 12χρονα αγόρια αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και επιστρατεύουν και μια νεαρή YouTuber για να τους βοηθήσει. Μια πρωτότυπη και feelgood περιπέτεια που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές που θέλουν να πραγματοποιήσουν τα πιο τρελά τους όνειρα με τους φίλους τους!

Σε συνεργασία με το Παιδικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ – FIFEM.

Ο Λαρς είναι LOL (Lars is LOL) | Έρικ Σάτερ Στόρνταλ, Νορβηγία, 89’, 2023, νορβηγικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 9+

Η 11χρονη Αμάντα καλείται να γίνει μέντορας του νέου της συμμαθητή, του Λαρς, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Αν και αρχικά αυτό φαντάζει στα μάτια της σαν μια κοινωνική καταστροφή, τα δύο παιδιά αναπτύσσουν μια μοναδική φιλία. Μια τεράστια καρδιά κρύβεται μέσα σε αυτήν την ταινία που αναδεικνύει σοβαρά θέματα της παιδικής ηλικίας και τονίζει το πιο σημαντικό: εν μέσω μιας αναγνωρίσιμης σχολικής καθημερινότητας, με bullying και σκληρές επιλογές, ανθίζουν οι πιο όμορφες μικρές φιλίες.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Αθήνα.

Skater Girls – Get Up | Λέα Μπέκερ, Γερμανία, 92’, 2023, γερμανικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 13+

Η ταινία που «βάφτισε» το φετινό Φεστιβάλ είναι μια ταινία του σήμερα που βλέπει το σκέιτ ως αυτοέκφραση. Αληθινές σταρ του TikTok, μια παθιασμένη παρέα που ανακαλύπτει την αγάπη της για το σκέιτμπορντ, αντιμετωπίζουν προσωπικές προκλήσεις, εύθραυστες φιλίες, πρώτους έρωτες, ενώ καλούνται να αναδείξουν το ταλέντο τους σε ένα διαγωνισμό σκέιτμπορντ στην Κολωνία. Συναρπαστικές σκέιτ σκηνές ταρακουνούν την οθόνη, αλλά και τα διλήμματα, η καθημερινότητα, οι καλές και κακές στιγμές των κοριτσιών, αντικατοπτρίζουν τι σημαίνει να είσαι έφηβος.

Να τους Πείτε για Εμάς (Tell Them About Us) | Ραντ Μπεϊρούτι, Γερμανία, Ιορδανία, 92’, 2024, αραβικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 12+

Ένα ντοκιμαντέρ για μια παρέα έφηβων κοριτσιών που έχουν όλες εγκαταλείψει την πατρίδα τους (το Ιράκ, το Λίβανο, τη Συρία, το Κουρδιστάν, τη Ρουμανία) και έχουν καταφύγει στη Γερμανία, βρίσκουν τον δικό τους δημιουργικό τρόπο να ξεπεράσουν τις διακρίσεις που συχνά παραμένουν κρυφές. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πραγματικά το σινεμά ως η απόλυτη ελπίδα.

Με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen.

Blood, Sweat and Cheer – Ειδική Προβολή, Συμπερίληψη εν Δράσει | Τζόρτζ Χόγκι Μόρις, Ηνωμένο Βασίλειο, αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους, 75’, 2023 | 10+

Ένα εμψυχωτικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει τις καλές και κακές στιγμές, αλλά και τις ανατροπές, της προετοιμασίας των αθλητών με και χωρίς αναπηρία της Team Wales Adaptive Abilities, με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading στην Φλόριντα.

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Με την υποστήριξη του British Council στην Ελλάδα. Η ταινία είναι μέρος του προγράμματος Defiant Documentaries του British Council και του Grierson Trust.

Ενότητα Περιβάλλον (Green) | Ταινίες: Εμείς, η Θάλασσα και το Λυπηρό Τέλος (Us the Sea and the Sad End, 2024), Titi – In Cyclone’s Wake (2023), Οι Κηπουροί των Κοραλλιών (Coral Gardeners, 2023), Η Λεόνι, ο Γάτος και τα Γουρουνάκια (Leonie, Skeet & the Piglets, 2023), 65’, με ελληνικούς υπότιτλους | 10+

Το σινεμά έχει τη δύναμη να φέρει την επόμενη γενιά πιο κοντά στις φυσικές ομορφιές και τη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του. Αξιοποιώντας αυτή τη δύναμη το Φεστιβάλ τηρεί τη δέσμευσή του να φέρνει κάθε χρόνο ταινίες που μιλούν για το θέμα αυτό.

Προβολή Getting Older: Ενηλικίωση στη Γρήγορη Λωρίδα σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με μια ξεχωριστή προβολή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους για εφηβικό κοινό, από ανερχόμενα, βραβευμένα ονόματα. Ακολουθεί συζήτηση με αφορμή τις ταινίες και τα σημαντικά θέματα που αγγίζουν.

Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ εδώ:

https://www.athicff.com/program2024.pdf

Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook: @athicff, Instagram: @athicff, TiKTok: @athicff και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com .

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ, συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, του Δήμου Αθηναίων, της Αναπτυξιακής Αθήνας, του Athens Film Office και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Τιμές εισιτηρίων

7 € ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)

5 € ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ

4,5 € ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

H προπώληση άρχισε στις 4 Οκτωβρίου.