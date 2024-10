Μαχητές «από την Ιορδανία» τραυμάτισαν στρατιώτες του Ισραήλ σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Δυτική Όχθη, σε περιοχή στη νότια Νεκρή Θάλασσα.

Στο περιστατικό αναφέρονται τόσο ισραηλινά ΜΜΕ, όσο και το Middle East Eye, ενώ το έχουν επιβεβαιώσει οι IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι IDF σκότωσαν δύο ενόπλους που διείσδυσαν από την Ιορδανία και άνοιξαν πυρ.

🔴 2 terrorists tried to invade Israel from the Israel-Jordan border, who were neutralized by the fighters of the Israeli Defense Forces.

As a result of the clash, 2 Israelis were wounded. pic.twitter.com/unm2iVEc76

