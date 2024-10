Περισσότερα από 370 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στον κόσμο, μία στις οκτώ, έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18 ετών, ανέφερε χθες Τετάρτη η UNICEF σε έκθεσή της, κάνοντας λόγο για «ανησυχητικού επιπέδου» βία.

Ο αριθμός αυτός φτάνει τα 650 εκατομμύρια, μία στις πέντε, αν υπολογιστούν και οι μορφές σεξουαλικής βίας που δεν περιλαμβάνουν επαφή, όπως η διαδικτυακή ή λεκτική κακοποίηση, πρόσθεσε η UNICEF στην ανακοίνωση που συνόδευε τη δημοσίευση της έκθεσής της.

Για τη διευθύντρια της υπηρεσίας, Κάθριν Ράσελ, «η σεξουαλική βία εις βάρος των παιδιών αποτελεί αβάσταχτη κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση». Και πρόσθεσε: «Προκαλεί βαθιά και διαρκή τραύματα, συχνά από κάποιον τον οποίο το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται, σε μέρη όπου θα έπρεπε να είναι ασφαλές».

Σύμφωνα με την έκθεση, αν και οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από τη σεξουαλική βία, 240 με 310 εκατομμύρια αγόρια και άνδρες – περίπου ένας στους 11 παγκοσμίως– έχουν επίσης πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης στην παιδική τους ηλικία.

«Η κλίμακα αυτής της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συγκλονιστική και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθός της λόγω του στίγματος (που φέρουν τα θύματα), των προκλήσεων στην καταμέτρηση και των περιορισμένων πόρων για τη συγκέντρωση στοιχείων», τονίζεται στην έκθεση.

Trigger warning: Sensitive content

UNICEF said most childhood sexual violence occurs during adolescence, especially between ages 14 and 17, and those who suffer it face higher risks of sexually transmitted diseases, substance abuse and mental health issues.… pic.twitter.com/kvFYIAbTCU

