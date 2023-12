UNICEF: Kαταδίκη για τις σεξουαλικές βιαιότητες της Χαμάς εναντίον ισραηλινών γυναικών

Η διευθύντρια της UNICEF καταδίκασε νωρίτερα σήμερα τις σεξουαλικές βιαιότητες που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου εναντίον ισραηλινών γυναικών, μια καταδίκη την οποία το Ισραήλ θεώρησε καθυστερημένη και ανεπαρκή, επειδή «δεν ανέφερε τους δράστες των βιαιοτήτων αυτών, τους ενόπλους της Χαμάς».

«Οι αφηγήσεις για σεξουαλικές βιαιότητες που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ είναι φρικτές», έγραψε χθες, Τρίτη, στην πλατφόρμα X η διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

«Οι επιζήσασες πρέπει να ακουστούν, να υποστηριχθούν και να έχουν περίθαλψη. Οι κατηγορίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας σε βάθος. Καταδικάζουμε τη βία που βασίζεται στο φύλο και όλες τις μορφές βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών», πρόσθεσε.

The accounts of sexual violence on 7 October in Israel are horrific.

Survivors must be heard, supported, and provided with care. Allegations must be fully investigated.

We condemn gender-based violence and all forms of violence against women and girls.

