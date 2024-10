Πογέτ: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ»

Ήταν 2 Ιουνίου 2022 όταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ φορούσε για πρώτη φορά την φανέλα με το εθνόσημο. Προπονητής της Εθνικής εκείνη την περίοδο ήταν ο Γκουστάβο Πογέτ.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός ήταν αυτός που έδωσε στον 31χρονο την ευκαιρία να αγωνιστεί με την «γαλανόλευκη» αφού αν και γεννημένος στην Αγγλία είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά της γιαγιάς του.

«Αγάπη και συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Είμαι συντετριμμένος. Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ.»

Επίσης και η ομοσπονδία της Ιρλανδίας ανέφερε στο «X»: «Λυπούμαστε απίστευτα με την είδηση ​​του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ έπαιξε εναντίον της Ιρλανδίας στα προκριματικά του Euro 2024 πέρυσι και έπαιξε με αρκετούς Ιρλανδούς παίκτες σε επίπεδο συλλόγου στην καριέρα του.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με τους παίκτες και το προσωπικό της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αυτή τη θλιβερή στιγμή».

We’re incredibly saddened by the news of George Baldock’s passing this evening

George played against Ireland in the UEFA EURO 2024 qualifying campaign last year – and played with a number of Irish players at club level in his career

Our thoughts are with his family and… pic.twitter.com/iwzszgZO4t

— Ireland Football ⚽🇮🇪 (@IrelandFootball) October 9, 2024