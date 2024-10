Η ενδεκάδα της Αγγλίας κόντρα στην Ελλάδα (pic)

Εν μέσω βαρύ πένθους λόγω του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, η Εθνική Ελλάδος δοκιμάζεται στην έδρα της Αγγλίας για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Πριν από τη σέντρα στο παιχνίδι ο υπηρεσιακός προπονητής των «τριών λιονταριών» γνωστοποίησε την ενδεκάδα της ομάδας του.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λιούις, Ράις, Στόουνς, Σακά, Μπέλιγχαμ, Φόντεν, Γκόρντον, Κόλγουιλ, Πάλμερ

Your #ThreeLions to take on Greece! ✨ pic.twitter.com/y0VWiRPoRC

— England (@England) October 10, 2024