Το βίντεο-αφιέρωμα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον Μπάλντοκ (vid)

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του και η είδηση του θανάτου σκόρπισε την θλίψη τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Δεν είναι απλά η καταγωγή του ελληνοβρετανού που έσπειρε την θλίψη στο νησί αλλά και το πέρασμα του από τα αγγλικά γήπεδα.

Η επταετία του Μπάλντοκ στην Σέφιλντ δεν ξεχνιέται από τις «λεπίδες» για αυτό και θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν με ένα βίντεο με της καλύτερες στιγμές του στην ομάδα.

«Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για τις λεπίδες, ώστε να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε την αξέχαστη εμπειρία του George Baldock με την ερυθρόλευκη φανέλα», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ».

A special tribute for the Blades family to remember and celebrate George Baldock’s unforgettable time in the red and white shirt. ❤️ pic.twitter.com/xr2I8vs7uA

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 10, 2024