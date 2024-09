Συνεχίζει να προκαλεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του, το πρωί της Κυριακής ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ «θα λάβει το μήνυμα» μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

«Τις τελευταίες ημέρες χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με μια σειρά επιθέσεων που δεν μπορούσε να φανταστεί», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. «Εάν η Χεζμπολάχ δεν πήρε το μήνυμα, σας υπόσχομαι ότι θα το λάβει», υπογράμμισε.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους (εκτοπισμένους βόρειους) κατοίκους μας με ασφάλεια στα σπίτια τους. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί (ρουκέτες) στους κατοίκους της, πυρά (ρουκετών) στις πόλεις της», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Ούτε το κράτος του Ισραήλ μπορεί να το ανεχθεί», επισήμανε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, επεσήμανε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν θέλουμε πόλεμο με τον Λίβανο». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει τυχόν απειλές που είναι υπαρξιακές για το κράτος του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται να βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο, αλλά ο Λίβανος έχει καταληφθεί από μια τρομοκρατική οργάνωση, ου εξοπλίζεται από την Ιρανική Αυτοκρατορία του Κακού», ανέφερε επίσης κατά τη συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο Sky News.

.@TrevorPTweets: ‘How far is Israel prepared to go against Iran?’

Israeli President @Isaac_Herzog: ‘Israel will go all the ways that’s needed to remove any threats that are existential to the state of Israel’#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0rSEctI2eJ

— Sky News (@SkyNews) September 22, 2024