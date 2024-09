Δεν υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε το ένα δισεκατομμύριο ακόλουθους στα social media

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρά το γεγονός πως είναι πλέον στα 39 του χρόνια συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και έξω από αυτό.

Αυτή τη φορά, ο Πορτογάλος αστέρας, σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε ποτέ το ένα δισεκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το Instagram, το Facebook και το X/Twitter.

Ο CR7 έχει πάνω από 60 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, όπου δημιούργησε ένα παγκόσμιο ρεκόρ ως το πιο γρήγορο κανάλι που έφτασε τους 50 εκατομμύρια συνδρομητές μέσα σε μια εβδομάδα. Στο Instagram, όπου έχει τους περισσότερους followers, έχει πάνω από 639 εκατομμύρια followers, ενώ στο Facebook, ο αστέρας του ποδοσφαίρου έχει 170,5 εκατομμύρια followers.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024