Τουλάχιστον 7 οι νεκροί από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Συρία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις σύροι πολίτες, σκοτώθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην κεντρική Συρία, συμπεριλαμβανομένου κέντρου επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιοποίησε ΜΚΟ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011 οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, που ανέλαβαν ρόλο βοηθητικών του στρατού του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, καθώς και στοιχεία ή εγκαταστάσεις των ίδιων των συριακών ένοπλων δυνάμεων.

God bless the Syrian Air Defense that fought a battle against a big wave of IOF’ missiles and chased enemy aircraft a short while ago, dealing well – From #Syria ’s Air Defense in Tartus intercepting one of the entity’s missiles 🔥 pic.twitter.com/HvDUZ5y2bW

«Ο αριθμός των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της περιφέρειας Μασιάφ ανέρχεται σε επτά, από τους οποίους τρεις ήταν πολίτες, συμπεριλαμβανομένου άνδρα και του γιου του που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, και τέσσερις στρατιωτικοί που δεν έχουν αναγνωριστεί», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Η επίθεση, η οποία τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον 15 ανθρώπους, κατέστρεψε κτίρια και εγκαταστάσεις του στρατού σε περιοχή όπου βρίσκονται κέντρα επιστημονικής έρευνας στη Μασιάφ, στα οποία «έχουν παρουσία οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν και ειδικοί στην ανάπτυξη όπλων», ανέφερε η ΜΚΟ.

Η Τεχεράνη, που υποστηρίζει ενεργά τον πρόεδρο Ασαντ, έχει αναπτύξει «στρατιωτικούς συμβούλους» στη Συρία.

Λίγο νωρίτερα, ο διευθυντής του γενικού κρατικού νοσοκομείου της Μασιάφ, ο Φάισαλ Χαϊντάρ, έκανε λόγο για «πέντε νεκρούς και (άλλους) 19 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 23:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Κυριακής, ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από τον βορειοδυτικό Λίβανο, στοχοποιώντας αριθμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή του στις συριακές ένοπλες δυνάμεις. «Η αντιαεροπορική άμυνά μας κατέρριψε ορισμένους πυραύλους», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον στόχων στη Συρία κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

A video documented from a location near one of the points targeted by the Israeli aggression in the Masyaf countryside in Syria

The video shows fragmentation of explosive objects in the vicinity of the place. pic.twitter.com/JnVFfZrCCG

— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 9, 2024