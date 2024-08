Τρεις μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε βομβαρδισμούς αποδιδόμενους στο Ισραήλ σε τομείς της κεντρικής Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (απ’ όπου και η φωτογραφία, επάνω).

«Ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τρεις φιλοϊρανούς μαχητές και τραυμάτισαν άλλους δέκα», σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

🚨 Reports indicate Syrian air defenses responded to possible Israeli airstrikes targeting the outskirts of Hama, with additional strikes on Homs and nearby military sites.

There have been no reports of casualties so far. pic.twitter.com/Gx1Vfzxcon

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 23, 2024