Αλέν Ντελόν: Η επιθυμία του να θανατωθεί ο σκύλος του και να ταφεί μαζί του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

Δεν υπάρχει αμφιβολία που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και sex icon. Η είδηση του θανάτου του Αλέν Ντελόν την περασμένη Κυριακή σκόρπισε θλίψη στον χώρο της 7ης Τέχνης και χιλιάδες ήταν αυτοί που έσπευσαν να του πουν το δικό τους «αντίο».

Ωστόσο, την ίδια ώρα, μια από τις τελευταίες επιθυμίες του γάλλου ηθοποιού ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις και ακτιβιστές σε όλη τη Γαλλία. Όπως έγινε γνωστό, ο Αλέν Ντελόν είχε ζητήσει να θανατωθεί ο αγαπημένος του σκύλος, ο 10χρονος Λούμπο και να ταφεί μαζί του, στο νεκροταφείο του σπιτιού του στο χωριό Douchy. Όταν έγινε γνωστή η παραπάνω είδηση, χιλιάδες ήταν αυτοί που αντέδρασαν, καθώς το σκυλί χαίρει άκρας υγείας και προσφέρθηκαν να του βρουν ένα νέο σπίτι.

«Η ζωή ενός ζώου δεν πρέπει να εξαρτάται από τη ζωή ενός ανθρώπου. Το SPA είναι στην ευχάριστη θέση να πάρει τον σκύλο του και να του βρει μια οικογένεια» έγραφε η ανακοίνωση της οργάνωσης SPA.

Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, έγινε γνωστό ότι η οικογένεια του Ντελόν δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Σύμφωνα με διάφορα Μέσα, η κόρη του ηθοποιού Ανούσκα Ντελόν, ξεκαθάρισε ότι ο Λούμπο είναι μέλος της οικογένειάς της και θα τον κρατήσει.

