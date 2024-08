Πρωτοφανή τα φετινά ρεκόρ ζέστης – Διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις των κλιματολόγων

Στη διάρκεια της ασυνήθιστης φετινής χρονιάς, που όπως φαίνεται θα αποδειχθεί η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, ο ρυθμός με τον οποίο καταρρίπτονται τα ρεκόρ ζέστης έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, μια δυσοίωνη εξέλιξη που διέψευσε τις ελπίδες των κλιματολόγων για μικρή πτώση του παγκόσμιου πυρετού.

«Αυτός ο αριθμός των ακραίων φαινομένων ζέστης βρίσκεται πέρα από ό,τι έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν ή θεωρούσαμε δυνατό μέχρι σήμερα» δήλωσε στον Guardian ο Μαξιμιλιάνο Χερέρα, έγκριτος ιστορικός του κλίματος που συγκεντρώνει αναφορές για θερμοκρασιακά ρεκόρ από όλο τον κόσμο.

«Οι μήνες από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2024 κατέρριψαν περισσότερα ρεκόρ για κάθε στατιστικό μέγεθος».

Σύμφωνα με το αρχείο του ερευνητή, 15 χώρες έχουν καταγράψει ιστορικά ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας τις αρχές του έτους, ενώ τα μηνιαία ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν σε 130 περιπτώσεις και χιλιάδες μετεωρολογικοί σταθμοί, από την Αρκτική μέχρι τον Ειρηνικό, κατέγραψαν τοπικά ιστορικά υψηλά.

Η τάση προκαλεί έκπληξη και είναι ανησυχητική επειδή το φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό, το οποίο συνδυάστηκε πέρυσι με την κλιματική αλλαγή για να δώσει την ακραία ζέστη του 2023, έχει πια υποχωρήσει.

«Αντί να περιοριστούν με το τέλος του Ελ Νίνιο, τα ρεκόρ καταρρίπτονται τώρα με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι στα τέλη του 2023» είπε ο Χερέρα.

Εθνικά ρεκόρ καταγράφηκε μεταξύ άλλων στην Αίγυπτο, με τη θερμοκρασία στο Ασουάν να φτάνει τους 50,9 βαθμούς Κελσίου στις 7 Ιουνίου. Η Κόστα Ρίκα ανέφερε τον Μάρτιο νέο εθνικό ρεκόρ στους 41 βαθμούς, ενώ τον ίδιο μήνα το Κογκό έφτασε τους 39,6 βαθμούς. Το Τσαντ κατέγραψε νέο ρεκόρ τον Απρίλιο στους 48 βαθμούς και η Γκάνα στους 44,6.

Ρεκόρ καταγράφονται όχι μόνο στις μέγιστες αλλά και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, κάτι που σημαίνει ότι οι ασυνήθιστα ζεστές νύχτες στερούν από τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα διαλείμματα δροσιάς για να ανακάμψουν από το στρες.

🌍 This map shows that at least ten countries have reported more than 50°C temperatures in the past year.

🌡️Heat directly impacts people and amplifies the risks of wildfires, droughts, water shortages, and food insecurity.

🔗 https://t.co/LBhS4hbtRL pic.twitter.com/Wt2PJ7D3eh

— World Meteorological Organization (@WMO) July 30, 2024